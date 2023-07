PRIESKUM: Polovica Slovákov vníma zneužívanie detí online ako problém

Brusel 20. júla (TASR) - Bleskový prieskum Eurobarometra na tému "Ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním online" poukázal na to, že väčšina Európanov (73 percent) – ale len polovica Slovákov – považuje sexuálne zneužívanie detí online za rozšírený alebo veľmi rozšírený problém a 92 percent opýtaných súhlasí s tým, že deti sú čoraz viac ohrozené online. Informuje o to spravodajca TASR v Bruseli.



Prieskum bol vykonaný v období 28. júna až 4. júla na vzorke 26.270 respondentov v 27-člennej EÚ u osôb starších ako 18 rokov.



Podľa výsledkov prieskumu obeh online materiálov zameraných na sexuálne zneužívanie detí a prípady groomingu (manipulácie detí k sexuálnemu zneužívaniu) sa zvyšujú alarmujúcou rýchlosťou. V EÚ v priemere 82 percent opýtaných, ale iba 75 percent Slovákov (najmenej z celej EÚ) súhlasí s tým, že nástroje ako rodičovská kontrola nestačia na to, aby boli deti online v bezpečí.



Spomedzi krajín 27-člennej Únie sexuálne zneužívanie detí online ako rozšírený problém najviac vnímajú v Grécku (86 percent), Španielsku a Taliansku (81 percent) a Nemecku (79 percent), najmenšiu váhu tomu prikladajú v Lotyšsku (37 percent), Dánsku (40 percent) a Estónsku (47 percent).



Medzi Slovákmi to ako problém vníma 50 percent opýtaných, čo Slovensko zaraďuje na piatu priečku od konca. Štyri percentá Slovákov (a Lotyšov) tvrdia, že právo na online súkromie je dôležitejšie ako možnosť vyhľadávať sexuálne zneužívanie na internete. U všetkých ostatných krajín je toto percento nižšie. A len 47 percent Slovákov (menej je iba v Maďarsku – 35 percent) tvrdí, že schopnosť odhaliť zneužívanie detí je dôležitejšia ako právo na súkromie na internete, pričom skoro rovnaký počet Slovákov (46 percent) si myslí, že obe práva sú rovnako dôležité.



V EÚ v priemere 20 percent opýtaných si myslí, že deti môžu bezpečne používať internet bez toho, aby boli vystavené škodlivému obsahu. Na Slovensku to platí pre 19 percent respondentov. Rovnaké percento Slovákov predpokladá, že rodičia vo všeobecnosti vedia, čo ich deti robia na internete. V priemere EÚ je to len 17 percent opýtaných.



Eurobarometer naznačil, že Európania jednoznačne podporujú odhaľovanie online sexuálneho zneužívania detí v správach, ako sú e-maily a chat (87 percent) a v zašifrovaných správach medzi koncovými užívateľmi (83 percent).



Podľa prieskumu 78 percent respondentov v EÚ (76 percent Slovákov) podporuje alebo silne podporuje návrh Európskej komisie na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí.



V máji 2022 eurokomisia navrhla opatrenia na zabezpečenie silnejšej ochrany detí a cieleného odhaľovania sexuálneho zneužívania detí online. Ak navrhovaná legislatíva nebude zavedená do augusta 2024, platnosť dočasného nariadenia EÚ skončí, čím sa stane nezákonným aj dobrovoľné odhaľovanie tohto obsahu v online správach.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)