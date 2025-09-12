< sekcia Slovensko
EÚ spustila konzultáciu na vypracovanie usmernení a Kódexu pre AI
Rezort investícií oceňuje krok ku zodpovednému využívaniu AI v záujme ochrany práv občanov Slovenska, podpory transparentnosti a predchádzania rizikám.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) spustila verejnú konzultáciu na vypracovanie usmernení a Kódexu praxe pre transparentné systémy týkajúce sa umelej inteligencie (AI). Konzultácia potrvá do 2. októbra 2025, pričom cieľom iniciatívy je vybudovanie dôvery voči systémom AI naprieč EÚ tým, že sa zabezpečí jasné označovanie umelej interakcie aj generovaného či manipulovaného obsahu. V piatok o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Rezort investícií oceňuje krok ku zodpovednému využívaniu AI v záujme ochrany práv občanov Slovenska, podpory transparentnosti a predchádzania rizikám. „Transparentnosť je základnou podmienkou dôvery verejnosti v umelú inteligenciu. Len ak občania budú mať istotu, že dokážu rozpoznať, kedy komunikujú s človekom a kedy s algoritmom, a kedy je obsah, ktorý vidia, autentický alebo umelo vytvorený, môžeme hovoriť o zodpovednom využívaní AI. Relevantné slovenské subjekty majú v tejto diskusii čo ponúknuť - vyzývame ich, aby sa aktívne zapojili naše skúsenosti, aby sme prispeli k tvorbe férových a praktických pravidiel pre celú Európsku úniu,“ uviedol štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
Doplnil, že spolu s konzultáciou je vyhlásený aj výber záujemcov o účasť na tvorbe samotného Kódexu z praxe. V novembri tohto roka by sa mala uskutočniť prvá plenárna schôdza k jeho tvorbe a finálna verzia kódexu by mala byť pripravená najneskôr do prvého polroka 2026.
„Ustanovenie článku 50 o umelej inteligencii (AIA), ktoré vstúpilo do platnosti 1. augusta 2024, zaväzuje poskytovateľov a užívateľov generatívnych a interaktívnych AI systémov, ako aj systémov rozpoznávania emócií či biometrického zaraďovania, transparentne informovať o interakcii s AI a o obsahovej manipulácii generovanej AI. Tieto povinnosti nadobúdajú právnu účinnosť od 2. augusta 2026,“ dodalo MIRRI.
