EÚ: SR čelí ďalšej žalobe, nezaviedla smernicu o obnoviteľnej energii

Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zažalovala vo štvrtok Slovensko a Bulharsko za to, že do svojich vnútroštátnych právnych predpisov nezaviedli smernicu EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov. Slovensko zároveň musí správne zaviesť právne predpisy EÚ o radiačnej ochrane, informuje spravodajca TASR.



Komisia v rámci svojho pravidelného mesačného balíka právnych konaní voči členským štátom postúpila prípady Slovenska a Bulharska na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o uloženie pokút za ich nezavedenie predmetnej smernice o obnoviteľnej energii z roku 2018. Tú členské štáty mali transponovať do 30. júna 2021.



Slovensko a Bulharsko dosiaľ neoznámili žiadne transpozičné opatrenia. EK im vlani v júli zaslala v tomto smere oficiálnu výzvu. Keďže ani v decembri jej stále nedoručili oznámenie o transpozičných opatreniach, prijala odôvodnené stanovisko, ktorým obe krajiny vyzvala, aby jej oznámili všetky svoje opatrenia týkajúce sa predmetnej smernice.



Slovensko a Bulharsko jej však ako jediné dva členské štáty dosiaľ žiadne takéto opatrenia nenahlásili, a EK sa tak rozhodla postúpiť ich prípady na Súdny dvor EÚ.



Komisia pripomenula, že energia z obnoviteľných zdrojov je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody a základným pilierom plánu REPowerEU. Pokiaľ ide o presadzovanie revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, začala EK postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti všetkým 27 členským štátom Únie za to, že jej do 30. júna 2021 neoznámili úplné transpozičné opatrenia spojené s touto smernicou.



Pri právnych konaniach v oblasti energie a klímy zároveň eurokomisia vyzvala Slovensko, aby do svojej legislatívy správne zaviedlo predpisy EÚ o radiačnej ochrane.



Ide o revidovanú smernicu o základných bezpečnostných normách z roku 2013. Komisia sa rozhodla zaslať Slovensku odôvodnené stanovisko, v ktorom požaduje úplnú transpozíciu tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty boli povinné zaviesť túto smernicu do 6. februára 2018.



Komisia upozornila, že Slovensko stále úplne netransponovalo všetky požiadavky tejto smernice, hoci mu v októbri 2020 zaslala oficiálnu výzvu.



Smernica modernizuje a konsoliduje legislatívu EÚ v oblasti radiačnej ochrany a stanovuje základné bezpečnostné štandardy na ochranu pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z vystavenia ionizujúcemu žiareniu. Zahŕňa aj ustanovenia o pripravenosti a reakcii na mimoriadnu situáciu, ktoré boli posilnené po jadrovej havárii vo Fukušime.



Slovensko má dva mesiace na to, aby odstránilo nedostatky zistené eurokomisiou. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení Slovenska na Súdny dvor EÚ aj v tomto prípade.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)