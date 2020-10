EU v Bratislave si pripomína 80. výročie založenia svojej predchodkyne

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave si pripomína 80. výročie založenia Vysokej obchodnej školy, predchodkyne EU v Bratislave, ktorá vznikla v októbri 1940. TASR o tom informoval vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Miroslav Horňák.



"Založenie školy predstavuje kľúčový medzník v procese formovania ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Učebné osnovy a skúšobný poriadok boli prevzaté z Vysokej školy obchodnej v Prahe," uviedol Horňák. Koncepcia školy, v ktorej sa konštituovali dva smery, obchodný a priemyselný, bola orientovaná na prípravu komerčných inžinierov na vedúce hospodárske funkcie v obchodných a priemyselných podnikoch a v bankovej sfére. Do prvého ročníka bolo v školskom roku 1940/1941 zapísaných 267 poslucháčov, z toho 12 žien.



Prvým dekanom sa stal profesor Slovenskej školy technickej Jur Hronec. Škola spočiatku nemala vlastných učiteľov. "Problémom novovzniknutej školy bolo zabezpečenie priestorov. Takmer okamžite sa začali využívať priestory obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Prednáškový proces sa uskutočňoval v kinosále obchodného grémia v Bratislave, v priestoroch Slovenskej vysokej školy technickej, v budovách bratislavských obchodných akadémií, ale príležitostne aj v kinosálach," priblížil Horňák.



V roku 1945 bola Vysoká obchodná škola zoštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. V roku 1949 bol názov znovu zmenený na Vysokú školu hospodárskych vied. Jej názov sa opäť zmenil v roku 1953 na Vysokú školu ekonomickú, ktorý škola používala až do roku 1992. Obdobie rokov 1945 – 1992 sa na univerzite nieslo v duchu mnohých organizačných zmien.



V roku 1983 začala škola s výstavbou areálu v bratislavskej mestskej časti Petržalka na Dolnozemskej ceste. Do prvého objektu sa v roku 1991 presťahovala obchodná a národohospodárska fakulta. V roku 1996 sa do ďalších priestorov presťahovali aj ostatné fakulty a pracoviská školy.



S účinnosťou od 1. júla 1992 bola Vysoká škola ekonomická premenovaná na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pri premenovaní v roku 1992 tvorilo univerzitu päť fakúlt. V januári 2000 vznikla fakulta medzinárodných vzťahov, v júni 2010 bola založená fakulta aplikovaných jazykov. "Za 80 rokov svojej existencie vychovala univerzita viac ako 110.000 absolventov rôznych špecializácií," uzavrel Horňák.