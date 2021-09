EÚ vedie voči Slovensku tri konania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v rámci svojho mesačného balíka rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, proti ktorým členským štátom podniká právne kroky pre porušenie únijného práva. Slovensko sa ocitlo "v hľadáčiku" eurokomisie v troch prípadoch.Cieľom rozhodnutí EK je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.V oblasti životného prostredia eurokomisia zaslala Slovensku formálnu výzvu, v rámci ktorej ho vyzýva, aby zosúladilo svoje právne predpisy so smernicou EÚ z roku 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.Smernica sa vzťahuje na viac ako 12.000 priemyselných zariadení v EÚ a stanovuje pravidlá na predchádzanie závažným priemyselným haváriám a minimalizáciu ich škodlivých vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie.Slovensko nepreviedlo správne niektoré ustanovenia tejto smernice do vnútroštátneho práva. Týka sa to ustanovenia o vypracovaní politiky prevencie závažných havárií, ustanovenia o povinnosti prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú správu a ustanovenia o práve dotknutej verejnosti vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská príslušnému orgánu pred prijatím rozhodnutia o konkrétnom projekte.Slovensko má dva mesiace na to, aby odpovedalo na výzvu a prijalo potrebné opatrenia, inak môže EK prijať ďalší právny krok a vydať odôvodnené stanovisko.V oblasti digitálnej ekonomiky sa Slovensko ocitlo v skupine 18 členských krajín, ktoré Európska komisia zaslaním odôvodneného stanoviska vyzvala na úplnú transpozíciu nových telekomunikačných pravidiel do vnútroštátneho práva.Nové pravidlá sa týkajú európskeho kódexu elektronických komunikácií, modernizujú európsky regulačný rámec pre elektronickú komunikáciu, zlepšujú možnosti a práva spotrebiteľov a podnecujú operátorov k tomu, aby investovali do sietí s veľmi vysokou kapacitou a do 5G sietí.Členské štáty mali transponovať tieto pravidlá do svojej legislatívy do 21. decembra 2020. Vo februári EK zaslala výzvy 24 členským štátom za to, že neoznámili úplnú transpozíciu a teraz ako druhý krok v právnom konaní zaslala odôvodnené stanoviská 18 členským štátom, ktoré ešte neoznámili úplnú transpozíciu. Dotknuté krajiny majú dva mesiace na to, aby odpovedali, ináč EK môže ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.Slovensko musí rovnako odpovedať aj na odôvodnené stanovisko EK o tom, aby úplne začlenilo pravidlá EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách do svojho národného práva. To isté EK žiada aj od Českej republiky, Cypru, Estónska, Chorvátska, Írska, Slovinska, Španielska a Talianska. Nové pravidlá EÚ sa vzťahujú na všetky audiovizuálne médiá, tradičné televízne vysielanie a služby na požiadanie, ako aj na platformy na zdieľanie videa. Ich cieľom je vytvoriť regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, ktorý povedie k bezpečnejšiemu, spravodlivejšiemu a rozmanitejšiemu audiovizuálnemu prostrediu.Členské štáty mali oznámiť svoje transpozičné opatrenia eurokomisii do 19. septembra 2020. V novembri 2020 zaslala EK formálne výzvy 23 členským štátom a teraz druhý krok v právnom konaní vedie už len voči deviatim štátom. Tie majú dva mesiace na to, aby odpovedali na list z Bruselu, ináč eurokomisia môže túto vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)