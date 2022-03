EÚ vydala usmernenia pre členské štáty, ako právne pomáhať utečencom

Ľudia utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine sa zhromažďujú vo veľkokapacitnom utečeneckom centre v poľskom meste Nadarzyn neďaleko Varšavy 17. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 18. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predstavila usmernenia, ktoré majú členským štátom pomôcť pri uplatňovaní smernice EÚ o dočasnej ochrane aktivovanej v prospech ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine. Informuje spravodajca TASR.Komisia pripomenula, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu utiekli z tejto krajiny viac ako tri milióny ľudí, pričom podľa odhadov OSN prinajmenšom polovicu z nich tvoria deti. Smernica o dočasnej ochrane sa začala uplatňovať 4. marca.V snahe, aby bol tento postup čo najplynulejší, EK pripravila na pomoc členským štátom operačné usmernenia.Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti ocenila "obrovskú solidaritu" krajín EÚ, upozornila však, že treba zvládnuť určité výzvy, aby sa systémy členských štátov nepreťažili a utečenci mali ochranu, ktorá im patrí.opísala situáciu.Usmernenia majú slúžiť ako dynamický dokument, ktorý bude odrážať situáciu na mieste a zohľadňovať meniace sa potreby členských štátov. K ich hlavným bodom patrí: objasnenie toho, kto má nárok na dočasnú ochranu; vymedzenie primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva ako alternatívy k dočasnej ochrane, ktorú môžu poskytovať členské štáty a ktorá nemusí byť totožná, ale musí rešpektovať Chartu základných práv EÚ, pričom musí byť zachovaná ľudská dôstojnosť, a teda aj dôstojná životná úroveň každého jednotlivca; určenie druhu dôkazov potrebných na získanie dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva.Dokument podnecuje členské štáty k tomu, aby zvážili rozšírenie dočasnej ochrany na osoby, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia, ale ktoré potrebujú ochranu, ako sú ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny krátko pred vypuknutím vojny, čiže pred 24. februárom.Deťom a dospievajúcim bez sprievodu dospelých sa venuje osobitná kapitola usmernení. Mali by okamžite dostať určeného zákonného opatrovníka alebo vhodného zástupcu. Komisia koordinuje úsilie o premiestnenie, pokiaľ ide o presuny detí a dospievajúcich bez sprievodu do iných členských štátov. Všetky deti na úteku pred vojnou bez ohľadu na ich postavenie by mali dostať plnú ochranu a rýchly prístup k svojim osobitným právam vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, psychologickej pomoci a pomoci sociálnych pracovníkov.Ako doklad pre iné orgány - úrady práce a služby, školy, nemocnice - by utečencom malo slúžiť povolenie na pobyt. Ak povolenia na pobyt ešte nie sú vybavené, členské štáty by mali uľahčiť otvorenie bankových účtov a prístup k príslušným službám na základe dokladu totožnosti alebo dokladu o vstupe do EÚ po 24. februári 2022.Ukrajinskí štátni príslušníci, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, alebo iní štátni príslušníci, ktorí sú oslobodení od povinnosti mať krátkodobé vízum na vstup do Únie, majú právo sa voľne pohybovať v schengenskom priestore po vstupe na územie počas 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. V prípade štátnych príslušníkov, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, EK odporúča, aby členské štáty prvého vstupu vydali na hranici 15-dňové víza a aby nasledujúce členské štáty neukladali peňažné sankcie dopravcom prepravujúcim osoby, ktoré požívajú dočasnú ochranu, ale nemajú platné doklady na vstup. Po vydaní povolenia na pobyt majú osoby s dočasnou ochranou právo na voľný pohyb.Usmernenia sa týkajú aj poskytovania repatriačnej pomoci osobám, ktoré nemajú právo zdržiavať sa v EÚ, ale potrebujú konzulárnu pomoc pri repatriácii.