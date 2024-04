Berényi: Členstvo v EÚ v uplynulých 20 rokoch prinášalo SR stabilitu

Bratislava 30. apríla (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) prinášalo Slovensku za uplynulých 20 rokov najmä stabilitu. Skonštatoval to líder kandidátnej listiny Maďarskej aliancie do eurovolieb József Berényi. Pripomenul, že aj maďarská komunita bola súčasťou vyjednávania členstva Slovenska v EÚ. Niektoré rozhodnutia Únie však podľa neho vyvolali nestabilitu, týkajú sa nelegálnej migrácie či kultúrno-etických tém.



Berényi na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že SR vstúpila do EÚ za dobrých a vhodných podmienok, najťažšou kapitolou bolo podľa neho poľnohospodárstvo. "Bol to veľmi náročný proces, lebo okolité krajiny V4 boli pred nami, začali rokovania oveľa skôr ako SR," povedal Berényi, ktorý bol jeden z vyjednávačov vstupu SR do EÚ. Medzi najväčšie pozitíva členstva Slovenska v EÚ patria podľa neho významný hospodársky rast, príchod zahraničných investorov, pokles nezamestnanosti, ako aj modernizácia spoločnosti. Za jeden z najväčších prínosov označil otvorené hranice, čo je dôležité aj pre slovenských Maďarov, ktorí môžu ľahšie udržiavať kontakty s maďarskou stranou.



Nestabilitu spôsobilo podľa neho napríklad rozhodnutie pustiť na územie EÚ množstvo nelegálnych migrantov, ako aj vojna v európskom priestore. "Nepodarilo sa zabrániť vypuknutiu rusko-ukrajinskej vojny," doplnil s tým, že aj to je veľký zdroj nestability. "Núteným presadzovaním gender ideológie, prehnanými opatreniami v oblasti zelenej politiky či poľnohospodárstva vyvolávajú európske inštitúcie odpor v rámci niektorých členských štátov EÚ," povedal. Kritické hlasy však majú podľa neho v Bruseli odozvu. Pripomenul, že vďaka protestu poľnohospodárov či predstaviteľov automobilového priemyslu zmiernila Európska komisia niektoré podmienky. Zaviedli sa aj opatrenia na zamedzenie nelegálnej migrácie. Kritizuje však, že EÚ sa naďalej nezaoberá otázkou národnostných menšín.



Berényi si takisto myslí, že presadzovanie zmien rámci európskych inštitúcií a kritika Bruselu neznamenajú snahu vystúpiť z EÚ. Slovensko podľa neho inú alternatívu ako členstvo v EÚ a NATO nemá.