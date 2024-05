Premiér: Výzvami pre EÚ budú jej rozširovanie, migrácia či otázky trhu

Bratislava 2. mája (TASR) - Pred Európskou úniou stoja podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) viaceré výzvy. Zaoberať sa bude musieť napríklad jej ďalším rozširovaním, nelegálnou migráciou či témou trhu. Uviedol to na štvrtkovej medzinárodnej konferencii 20 rokov členstva Slovenska v EÚ - výzvy a príležitosti. Zároveň zdôraznil, že členstvo v EÚ je pre Slovensko nenahraditeľné, avšak bude naďalej konfrontované jeho suverénnymi pohľadmi.



V súvislosti s rozširovaním Únie podotkol, že vláda a Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Je však podľa neho treba byť úprimný a priznať si, že to bude ešte dlhá cesta. Oveľa viac perspektívy a aktivity by podľa Fica mala dať EÚ balkánskym štátom.







Aktuálne schválená filozofia riešenia migračnej krízy je podľa neho neudržateľná. Zopakoval, že s tzv. migračným paktom nesúhlasí. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil potrebu udržania práva veta pre členské štáty. Ak by bolo zrušené, je to podľa jeho slov začiatok konca EÚ. Dôležité je tiež podľa neho, aby boli štáty v rámci EÚ jednomyseľné v otázkach bezpečnosti, zahraničnej politiky a rozpočtu. "Inak bude mať EÚ obrovské problémy," dodal predseda vlády.



Skritizoval postoj Únie v otázkach zahraničnej politiky. Poukázal napríklad na rozdielne postoje voči vojne na Ukrajine a v Izraeli. Negatívne tiež vníma postoj EÚ pri rokovaniach o riešení konfliktu na Ukrajine, pri ktorých podľa jeho slov Únia nevie prísť s mierovou iniciatívou. "V európskej agende má byť mier na prvom mieste, lebo EÚ vznikla ako mierový projekt," podotkol.



Do budúcna sa podľa neho EÚ musí zaoberať aj agendou trhu či jadrovou energetikou. Dodal tiež, že EÚ by nemala využívať svoje mechanizmy selektívne.