J. Blanár: Členstvo Slovenska v Európskej únii je úspešným príbehom

Bratislava 2. mája (TASR) - Členstvo SR v Európskej únii (EÚ) je úspešným príbehom a naším záujmom je rozvíjať ho. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to vyhlásil na štvrtkovej medzinárodnej konferencii "20 rokov členstva Slovenska v EÚ - výzvy a príležitosti".



"Slovenská republika je úspešný príbeh samostatnej štátnosti a naše členstvo v Európskej únii je súčasťou tohto úspešného príbehu," uviedol s tým, že vstup Slovenska do EÚ dodnes patrí k najvýznamnejším udalostiam v dejinách jeho samostatnej štátnosti. Základom je podľa neho stabilné a prosperujúce Slovensko, ktoré vie využiť výhody Európskej únie, no zároveň zmysluplne, sebavedome a suverénne prispieť k riešeniu výziev, ktorým európske spoločenstvo čelí.



Minister poukázal na viaceré výhody a prínosy EÚ. Okrem iného spomenul napríklad európske fondy, možnosť voľného cestovania v rámci Schengenu či projekt Erazmus. Vyzdvihol tiež, že slovenským podnikateľom sa vďaka členstvu v EÚ otvorili obrovské možnosti pre podnikanie. "Toto sú všetko benefity, o ktoré Slovensko stojí a chce ich rozvíjať," skonštatoval.



Podotkol, že Slovensko si počas 20 rokov členstva prešlo viacerými krízami, napríklad finančnou, pandemickou či migračnou, ktorej stále čelí. "Vo všetkých týchto časoch bolo Slovensko konštruktívnym partnerom," vyhlásil. Zároveň dodal, že viaceré výzvy Úniu ešte len čakajú, a to napríklad jej rozširovanie o ďalšie štáty. Zdôraznil, že prioritou vlády je zamerať sa na ekonomickú zahraničnú politiku, v ktorej vidí veľký nevyužitý potenciál.



Podľa Blanára je dôležité pamätať na to, že EÚ vznikla ako mierový projekt. "Európska únia je úniou mieru a je potrebné, aby sme toto mali neustále na pamäti, a nedovoľme, aby toto silné posolstvo vymizlo," povedal. Zároveň dodal, že občania všetkých členských krajín majú na fungovanie EÚ priamy dosah účasťou v eurovoľbách. "Svojou účasťou majú možnosť nastaviť vývoj a smerovanie EÚ," vyhlásil.