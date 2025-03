Eurobarometer: Občania od EÚ žiadajú ochranu a jednotu

Brusel 25. marca (TASR) — Európska únia (EÚ) by mala v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu v oblasti ochrany občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými rizikami. Myslí si to väčšina obyvateľov krajín EÚ (66 percent) i Slovenska (63 percent), pričom na úrovni členských štátov sú o tom najviac presvedčení vo Švédsku (87 percent) a najmenej v Rumunsku (47 percent) a Poľsku (44 percent). Vyplýva to zo zimného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorého výsledky TASR v utorok poskytol Európsky parlament.



Takmer tri štvrtiny občanov EÚ (74 percent) a ôsmi z desiatich obyvateľov Slovenska (80 percent) sú presvedčení, že ich krajina má z členstva v Európskej únii prospech. Na úrovni celej EÚ ide o najvyššie percento kladných odpovedí, odkedy sa táto otázka v roku 1983 po prvýkrát objavila v prieskumoch Eurobarometer.



Respondenti z celej EÚ považujú za najväčší benefit členstva ich krajiny v EÚ najmä príspevok Únie k ochrane mieru a posilňovaniu bezpečnosti (35 percent). Na Slovensku však rezonovali hlavne nové pracovné príležitosti, ktoré EÚ podľa respondentov prináša slovenským občanom (51 percent).



Členské štáty EÚ by mali byť podľa respondentov jednotnejšie, aby mohli čeliť súčasným globálnym výzvam. Zhodlo sa na tom 89 percent opýtaných z celej EÚ a 88 percent zo Slovenska. Európska únia zároveň podľa 76 percent občanov z celej EÚ a 63 percent zo Slovenska potrebuje viac prostriedkov, aby mohla čeliť súčasným globálnym výzvam.



V snahe posilniť svoje postavenie vo svete v súčasnom rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí by sa Európska únia mala podľa 36 percent opýtaných z celej EÚ prioritne zamerať na obranu a bezpečnosť a na konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel (32 percent).



Priority respondentov zo Slovenska sú podobné, avšak pred obranou a bezpečnosťou (32 percent) a konkurencieschopnosťou, hospodárstvom a priemyslom (32 percent) sa opäť umiestnila potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo (42 percent).



Medzi ďalšie priority zaradili občania z celej EÚ energetickú nezávislosť (27 percent respondentov z EÚ, 31 percent zo Slovenska), potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo (25 percent/42 percent) a vzdelávanie a výskum (23 percent/21 percent).



Európsku úniu vníma v súčasnosti pozitívne 50 percent obyvateľov z celej EÚ a 41 percent občanov Slovenska. Na úrovni celej EÚ bolo jej pozitívne vnímanie za ostatných desať rokov vyššie iba na jar 2022 po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu, a to na úrovni 52 percent občanov celej EÚ.



Situácia na Slovensku je mierne odlišná: na jar 2024 vnímalo Úniu pozitívne 48 percent opýtaných zo Slovenska. Na jar 2023 malo pozitívny dojem z EÚ 31 percent obyvateľov SR (a 45 percent občanov z celej EÚ), na jar 2022 to bolo 33 percent respondentov zo Slovenska (a 52 percent opýtaných z celej EÚ).



Zimný prieskum verejnej mienky Eurobarometer bol pre Európsky parlament realizovaný od 9. januára do 4. februára 2025 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum sa uskutočnil formou osobných rozhovorov, avšak v Česku, Dánsku, vo Fínsku, v Holandsku, na Malte a v Švédsku bol doplnený o videorozhovory. Celkovo bolo uskutočnených 26.354 rozhovorov. Výsledky na úrovni EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov Únie.