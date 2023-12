Eurobarometer: Pre 64 percent Slovákov je aktuálna situácia v SR zlá

Bratislava 15. decembra (TASR) - Celkovú situáciu na Slovensku vníma ako zlú 64 percent Slovákov. Negatívny postoj k situácii sa od jari znížil. Ekonomickú situáciu hodnotí negatívne 75 percent Slovákov. Aktuálnu finančnú situáciu svojej domácnosti považujú za dobrú takmer dve tretiny (63 percent) obyvateľov. Vyplýva to z jesenného prieskumu Eurobarometer.



"Podobne ako to bolo v otázke všeobecného hodnotenia situácie vo vlastnej krajine, tak aj pri hodnotení aktuálnej ekonomickej situácie sú obyvatelia Slovenska pesimistickejší ako obyvatelia väčšiny okolitých štátov, i keď rozdiely oproti Českej republike nie sú," uviedol Martin Slosiarik z agentúry Focus, spracovateľa národnej správy.



Za najväčší problém krajiny považujú Slováci rastúce ceny, infláciu a náklady na život, myslí si to 46 percent respondentov. Na druhom mieste skončila ekonomická situácia v SR (26 percent), na spoločnom treťom problematika prisťahovalectva a zdravia (zhodne 16 percent). Slosiarik upozornil na dvojnásobný nárast prisťahovalectva v rebríčku problémov, ktorý spája s tematizáciou tejto oblasti v predvolebnej kampani.



Väčšina obyvateľov (59 percent) je nespokojná s tým, ako funguje demokracia na Slovensku. Od posledného prieskumu sa však nespokojnosť mierne znížila. Celková spokojnosť vzrástla na 41 percent.



Terénny zber dát na Slovensku realizovala agentúra MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov v období od 23. októbra do 10. novembra.