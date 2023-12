Eurobarometer: S vojenskou pomocou pre Ukrajinu nesúhlasí 60% Slovákov

Bratislava 15. decembra (TASR) - Celkovo 60 percent Slovákov nesúhlasí s tým, že Európska únia financuje a dodáva vojenské vybavenie na Ukrajinu. Kladný postoj s vojenskou pomocou vyjadrilo 34 percent obyvateľov Slovenska, o tri percentá menej ako na jar. Vyplýva to z Národnej správy jesenného prieskumu Eurobarometer.



"Pokiaľ ide o obyvateľov štátov susediacich so Slovenskom, vyjadrili vyššiu mieru súhlasu s financovaním a dodávkami vojenského vybavenia na Ukrajinu ako obyvatelia Slovenska," priblížil Martin Slosiarik z agentúry Focus, spracovateľa Národnej správy.



V Poľsku súhlasilo s financovaním vojenskej pomoci Ukrajine 85 percent obyvateľov, v Maďarsku a Rakúsku zhodných 43 percent a v Česku 42 percent, v ktorom zaznamenali od jari najvyšší pokles. V členských štátoch Európskej únie sa súhlas pohybuje v priemere na úrovni 60 percent.



S reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajine je podľa prieskumu spokojných 51 percent obyvateľov Slovenska, čo je mierne viac ako na jar. "Tu vidíme veľmi pozitívny trend, pretože od začiatku roka 2023 celková spokojnosť s reakciou EÚ na inváziu na Ukrajine vzrástla až o 12 percentuálnych bodov," upozornil Slosiarik. Celková spokojnosť v členských štátoch Európskej únie predstavuje v priemere 57 percent.



Pri otázke o spokojnosti s reakciou slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine sú Slováci rozdelení. Spokojných je 48 percent a nespokojných 47 percent ľudí. "Porovnanie je trošku problematické, pretože došlo k zmene vlády, čiže treba čítať dáta v kontexte zmeny vlády na Slovensku, ktorá má odmietavý postoj k otázke vojenskej podpory Ukrajiny na rozdiel od predchádzajúcej," poznamenal Slosiarik.



Obyvatelia Poľska (70 percent) a Maďarska (57 percent) vyjadrili v prieskume vyššiu mieru spokojnosti s reakciou vlastnej vlády na ruskú inváziu na Ukrajine. V prípade obyvateľov Rakúska (49 percent) a Česka (45 percent) je spokojnosť približne na úrovni Slovenska.



Terénny zber dát na Slovensku realizovala agentúra MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1006 respondentov v období od 23. októbra do 10. novembra.