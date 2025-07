Eurojust: Zásah v Dnipre bol úspešný vďaka spolupráci

Haag 21. júla (TASR) - Operáciu, pri ktorej bol v ukrajinskom Dnipre zadržaný muž podozrivý zo šírenia bombových hrozieb školám aj na Slovensku, sa podarilo zvládnuť úspešne vďaka dobrej a úzkej spolupráci všetkých zapojených zložiek, uviedla v pondelok Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Upozornila súčasne, že vzhľadom na polohu Dnipra v tesnej blízkosti frontovej línie boli slovenskí, českí a ukrajinskí policajti vystavení veľkému riziku. Zadržaného medzitým úrady podľa Eurojustu prepustili na slobodu, a to až do vykonania prípadných ďalších úkonov, informuje TASR.



Slovenská polícia v stredu (16. 7.) ráno informovala, že spolu s českými a ukrajinskými kolegami zasahuje v Dnipre v súvislosti s vyšetrovaním tisícok bombových hrozieb na slovenských a českých školách zo septembra 2024. Policajný tím zadržal jedného Ukrajinca a vykonal aj dve domové prehliadky, pri ktorých bolo zaistené počítačové vybavenie.



Spoločný zásah neskôr potvrdila aj česká polícia. Uviedla, že muž útočil nielen v ČR či na Slovensku, ale v mnohých štátoch Európy.



Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) vzápätí uviedla, že aktivity zadržaného s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Podľa medializovaných informácií kritizovali české bezpečnostné zložky slovenských kolegov, že zamlčali informácie o prepojení zadržaného Ukrajinca na Rusko a že o spoločnej akcii informovali nekoordinovane. Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok následne BIS kritizoval za verejné vyjadrenia, že zadržaného Ukrajinca pravdepodobne financoval aktér z Ruska. Podľa neho nekontrolované zverejňovanie pracovných hypotéz môže skomplikovať vyšetrovanie a poskytnúť páchateľovi napríklad možnosť zahladiť stopy.



Eurojust spresnil, že hrozby sa týkali aj Lotyšska, a preto sa na operácii podieľali aj jeho orgány. SR, ČR a Lotyšsko podľa neho v rovnakom čase vzhľadom na masový rozsah vyhrážok koordinovali svoje vyšetrovanie, pričom im pomáhalo aj vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu. Na koordinačnom stretnutí v Košiciach, ktoré usporiadal Eurojust na žiadosť zapojených krajín, došlo k vzájomnej výmene informácií a bolo rozhodnuté, že vo veci sa uskutoční operácia v polovici júla.



Spoločné úsilie podľa agentúry EÚ napokon viedlo k identifikácii údajného páchateľa, ktorý pôsobil v Dnipre, kde ho aj zadržali. Okrem toho podľa Eurojustu vypočuli ďalšiu osobu. Zadržaný muž bol prepustený na slobodu „až do podniknutia prípadných ďalších krokov, ktoré by mali podniknúť úrady“.



„Vďaka dobrej a úzkej spolupráci všetkých zúčastnených orgánov sa operácia úspešne uskutočnila za mimoriadne náročných podmienok veľmi blízko vojnového frontu na Ukrajine, pričom ukrajinskí, českí a slovenskí policajti boli vystavení veľkému riziku,“ skonštatoval Eurojust.



Vo vyhlásení Prezídia Policajného zboru (PPZ) SR zaslanom v pondelok médiám sa uvádza, že okrem podozrivého bolo vypočutých niekoľko ďalších osôb a počas operácie bol zaistený dôkazový materiál, najmä výpočtová technika. Na domových prehliadkach a následných vyšetrovacích úkonoch boli podľa neho prítomní českí a slovenskí policajti.



„Je vhodné pripomenúť, že samotné vykonanie domových prehliadok a ďalších vyšetrovacích úkonov nie je vyvrcholením trestného konania, keďže trestné konanie sa uzatvorí až právoplatným rozsudkom súdu o vine. Dovtedy je nutné striktne dodržiavať prezumpciu neviny,“ uviedol odbor komunikácie a prevencie PPZ.