VIDEO:Eurokomisárke chýba v SR väčší pokrok pri riešení rómskej otázky

Košice 21. septembra (TASR) – Nedostatočné výsledky v zlepšovaní situácie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku vzhľadom na dostupné zdroje z eurofondov vidí európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová. "Európska únia dáva množstvo prostriedkov na tento účel, ale musíme vidieť, že tieto prostriedky sa využívajú správnym spôsobom a naozaj pomáhajú týmto komunitám zlepšiť ich život," uviedla počas stredajšej návštevy na východnom Slovensku.



Dalliová navštívila rómsku osadu Habeš v Sečovciach a obec Kecerovce, v Košiciach diskutovala so zástupcami mimovládnych organizácií. Na základe svojej skúsenosti konštatovala, že je potrebné ešte veľa vecí zmeniť, a to napriek niektorým pozitívam v oblastiach, ako je bývanie či vzdelávanie. "Dôležitý aspekt, ktorý som videla, je stále problém segregácie – keď je rómska komunita odrezaná od zvyšku spoločnosti, a to je to, čo nechceme, aby sa dialo, hovoríme o rómskej inklúzii, to je naša politika," povedala.







Za zásadné považuje vzdelávanie rómskych detí, ale aj dospelých, ako aj dobré projekty. "Bez vzdelania sa nepodarí prelomiť začarovaný kruh chudoby," skonštatovala. Poukázala na to, že stále mnoho detí z osád ostáva mimo školy. "Zároveň by sme chceli vidieť deti, ktoré sú v bežných a nie v segregovaných školách," povedala.



Rómsku osadu s komisárkou navštívil aj europoslanec Peter Pollák (OĽANO). "Aj Sečovce sú príkladom toho, že napriek tomu, že dve programové obdobia Európa naozaj posiela na Slovensko obrovské množstvo peňazí, aby sa situácia zmenila, po 14 rokoch máme v rómskych komunitách viac detí bez vzdelania, viac ľudí bez pitnej vody, viac ľudí bez kanalizácie, viac ľudí bez práce," povedal. Verí, že nové programové obdobie bude reflektovať všetky nedostatky, ktoré bránili investíciám v rómskych osadách, vrátane byrokratickej záťaže, na ktoré sa samosprávy sťažujú, ale aj ich motivácie.







Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera je na efektívne čerpanie prostriedkov z eurofondov na projekty dôležitá lokálna úroveň a komunikácia so samosprávami. "Chceme to spolu s Európskou komisiou pre samosprávy zatraktívniť tým, že nebudú musieť dávať príspevok, a tým, že ak sa pustia do riešenia marginalizovaných rómskych komunít, budú môcť riešiť infraštruktúru aj pre nerómov v obci alebo meste," povedal.