Eurokomisia upozornila Slovensko na ďalšie tri odignorované smernice

Brusel 24. mája (TASR) - Európska komisia (EK) zaslala v utorok piatim členským krajinám Európskej únie, vrátane Slovenska, formálne výzvy upozorňujúce na nezavedenie troch smerníc z oblasti životného prostredia do svojho vnútroštátneho práva. Informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že podniká právne kroky na úplnú a včasnú transpozíciu smerníc EÚ v prospech občanov a podnikov proti Cypru, Českej republike, Fínsku, Portugalsku a Slovensku.



S cieľom pomôcť občanom a podnikom plne využiť výhody, ktoré prinášajú spoločne dohodnuté pravidlá EÚ, eurokomisia neustále monitoruje situáciu v členských štátoch, aby zabezpečila súlad s právom Európskej únie a v prípade potreby spúšťa právne konanie o porušení spoločnej legislatívy.



Komisia spresnila, že okrem cyklu porušení úniovej legislatívy, ktorý predstavila 19. mája, v utorok prijala tzv. cyklus "neoznamovacích porušení".



V praxi to znamená, že EK zaslala formálnu výzvu – ako prvý krok zo série právnych postupov – tým členským štátom, ktoré neoznámili, že začleňujú do svojho vnútroštátneho práva tie smernice, ktorých lehota na transpozíciu nedávno uplynula.



Päť uvedených členských štátov ešte Bruselu neoznámilo úplné transpozičné opatrenia pre tri smernice v oblasti životného prostredia: smernicu EÚ o náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych pomôcok a používaných na ich opravu alebo modernizáciu z roku 1978; smernicu EÚ o plastových komponentoch v cievkach detektorov magnetickej rezonancie z roku 1979; a smernicu EÚ o iónovo selektívnych elektródach na analýzu tekutín ľudského tela a/alebo dialyzátov z roku 1980.



Všetky tri delegované smernice menia a dopĺňajú smernicu EÚ z roku 1965, ktorá od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh neobsahujú nebezpečné látky uvedené v smernici.



Obmedzenia uložené smernicou sa nevzťahujú na niektoré aplikácie, ktoré sa pravidelne prispôsobujú vedeckému a technickému pokroku. Uvedené tri delegované smernice menia a dopĺňajú zoznam vyňatých aplikácií, aby sa umožnilo používanie štyroch ftalátov v určitých zdravotníckych pomôckach.



Členské štáty mali zaviesť príslušné ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 30. apríla 2022. Eurokomisia bude situáciu v piatich krajinách, ktoré to zatiaľ neurobili, ďalej monitorovať, a v prípade potreby ako ďalší právny krok im zašle odôvodnené stanoviská.