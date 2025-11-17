< sekcia Slovensko
Euronews: Fico upustil od členstva Smeru v Patriotoch
Slovenský premiér namiesto toho zvažuje vytvoriť nový klub v EP s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými a „protivojnovými“ stranami, píše TASR podľa správy serveru Euronews.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 17. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer-SD sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente (EP). Slovenský premiér namiesto toho zvažuje vytvoriť nový klub v EP s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými a „protivojnovými“ stranami, píše TASR podľa správy serveru Euronews.
Beňová pre Euronews uviedla, že Fico sa rozhodol upustiť od vstupu do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) napriek rokovaniam na túto tému s maďarským premiérom a spoluzakladateľom PfE Viktorom Orbánom.
„Na základe mojich rozhovorov s premiérom Ficom vám môžem povedať, že sa nechce pripojiť k inej skupine a čaká na budúci rok,“ uviedla Beňová s tým, že jednou z možností je aj založiť novú europarlamentnú frakciu s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými stranami.
Skupina by podľa jej slov mohla byť zložená z koalície „priateľov mieru“. Neuviedla však konkrétne strany, ktoré by sa k takejto frakcii mohli pripojiť. Web Euronews uvádza ako jednu z možných kandidátov napríklad nemeckú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW).
Strana európskych socialistov (PES) v októbri Smer-SD jednohlasne definitívne vylúčila zo svojich štruktúr pre rozpor s jej hodnotami. Predsedníctvo frakcie ešte v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.
Založenie novej frakcie v EP nie je jednoduché - na jej vytvorenie je potrebných najmenej 23 europoslancov zo siedmich členských štátov EÚ.
Beňová pre Euronews uviedla, že Fico sa rozhodol upustiť od vstupu do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) napriek rokovaniam na túto tému s maďarským premiérom a spoluzakladateľom PfE Viktorom Orbánom.
„Na základe mojich rozhovorov s premiérom Ficom vám môžem povedať, že sa nechce pripojiť k inej skupine a čaká na budúci rok,“ uviedla Beňová s tým, že jednou z možností je aj založiť novú europarlamentnú frakciu s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými stranami.
Skupina by podľa jej slov mohla byť zložená z koalície „priateľov mieru“. Neuviedla však konkrétne strany, ktoré by sa k takejto frakcii mohli pripojiť. Web Euronews uvádza ako jednu z možných kandidátov napríklad nemeckú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW).
Strana európskych socialistov (PES) v októbri Smer-SD jednohlasne definitívne vylúčila zo svojich štruktúr pre rozpor s jej hodnotami. Predsedníctvo frakcie ešte v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.
Založenie novej frakcie v EP nie je jednoduché - na jej vytvorenie je potrebných najmenej 23 europoslancov zo siedmich členských štátov EÚ.