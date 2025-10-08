< sekcia Slovensko
Európa potrebuje silné Francúzsko, vyhlásil Raši v Paríži
Súčasťou diskusie bol aj legislatívny vývoj na Slovensku v súvislosti s prijatou novelou ústavy. Raši uistil francúzsku stranu, že SR plne rešpektuje svoje európske záväzky.
Autor TASR
Paríž 8. októbra (TASR) - Európa potrebuje silné Francúzsko, vyhlásil v stredu predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši počas pracovnej cesty v Paríži, kde rokoval s predsedníčkou Národného zhromaždenia Yaël Braunovou-Pivetovou. Cieľom ich stretnutia bolo deklarovať naštartovanie intenzívnejšej parlamentnej spolupráce. Raši predsedníčku zároveň uistil o plnom rešpekte SR k právu EÚ v súvislosti s nedávnou novelou ústavy. TASR o tom informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Pani predsedníčke som vyjadril poďakovanie za prijatie v týchto pre Francúzsko turbulentných časoch,“ uviedol Raši s odkazom na pretrvávajúcu politickú krízu, ktorú prehĺbila demisia predsedu vlády Sébastiena Lecornua. Raši je presvedčený, že národné parlamenty sú aj napriek náročným spoločenským udalostiam základnými piliermi pre zachovanie demokratického štátu.
Kľúčovým bodom rokovania s Braunovou-Pivetovou bola snaha o prehĺbenie spolupráce na parlamentnej úrovni, ktorá má nadviazať na sedemnásťročné strategické partnerstvo a Akčný plán na roky 2023 – 2027. Ten podľa Rašiho dáva priestor na zintenzívnenie vzájomných vzťahov.
„Tu vidím priestor na osobný vklad, konkrétne oslovením parlamentných výborov a výzvou pre ich predsedov, aby začali spoluprácu s Francúzskom v oblastiach, ktoré považujeme za kľúčové pre rozvoj SR a stabilizáciu celej EÚ,“ priblížil predseda NR SR.
Súčasťou diskusie bol aj legislatívny vývoj na Slovensku v súvislosti s prijatou novelou ústavy. Raši uistil francúzsku stranu, že SR plne rešpektuje svoje európske záväzky.
„Chcem zdôrazniť, že nedávna zmena Ústavy SR, do ktorej sa zakomponovala rovnoprávnosť dvoch pohlaví, nijako nespochybňuje právo a prednosť práva Európskej únie,“ vyhlásil s tým, že pri novele sa podľa neho nešlo nad rámec európskeho práva. „SR je a zostane spoľahlivým členom Európskej únie, čo dokazujeme aj plnou podporou Ukrajine a jej vstupu do EÚ,“ dodal.
Raši potom absolvoval pracovný obed s predsedom parlamentnej skupiny priateľstva Francúzsko-Slovensko Davidom Amielom. Zhodli sa, že medziparlamentné vzťahy sú nevyhnutným doplnkom spolupráce na vládnej úrovni a vytvárajú priestor pre lepšie vzájomné porozumenie.
Okrem konkrétnych foriem spolupráce medzi poslancami sa venovali aj podpore mládežníckych projektov na úrovni parlamentov a zapájaniu študentov do verejného života prostredníctvom zákonodarných zborov.
Raši počas pracovnej cesty v stredu predpoludním v meste Meudon v parížskej metropolitnej oblasti položil veniec k soche Milana Rastislava Štefánika za účasti predstaviteľov krajanských spolkov, aby si uctil jeho výnimočný prínos ako signatára Deklarácie prvej Slovenskej národnej rady k dejinám Slovenska a spoločným slovensko-francúzskym väzbám.
V rámci programu Rašiho ešte čakajú stretnutia s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom a taktiež s predsedom francúzskeho Senátu Gérardom Larcherom.
