Europarlament organizuje cezhraničnú jazdu zo Skalice do Strážnice

Skalica 16. septembra (TASR) - Európsky parlament organizuje v sobotu 17. septembra na česko-slovenskom pomedzí cezhraničnú jazdu na bicykloch, plavbu loďou a diskusiu o ochrane životného prostredia a podpore udržateľnej mobility. TASR o tom informoval tlačový atašé europarlamentu na Slovensku Ján Jakubov.



Súčasťou celodenného programu je aj plavba loďou po Baťovom kanáli. "Bude aj debata na rozhľadni Skalica. V prípade záujmu o účasť na cyklojazde, plavbe loďou alebo na programe v Strážnici je nutné vopred sa zaregistrovať na webovej stránke spolocne.eu," uviedol Jakubov.



Akciu organizujú v rámci Európskeho týždňa mobility kancelárie Európskeho parlamentu v Česku a na Slovensku v spolupráci s centrami Europe Direct Senica, Brno a Kroměříž a Eurocentrom Brno. "Európsky parlament prerokuje na jeseň niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré súvisia so životným prostredím. Ich súčasťou budú aj opatrenia z balíka ´Fit for 55´, ktorý je zameraný na znižovanie emisií CO2 do roku 2030 a dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ v roku 2050," doplnil atašé.