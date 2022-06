Europarlament požiadal AFCO,aby pripravil návrhy na reformu zmlúv o EÚ

Bratislava/Brusel 10. júna (TASR) - Európsky parlament podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka požiadal Výbor pre ústavné veci (AFCO), aby pripravil návrhy na reformu základných zmlúv o Európskej únii (EÚ). V týždennom súhrne udalostí CoFoE prináša TASR aj pohľady slovenských europoslancov na možnosť revízie základných zmlúv o EÚ.



"Je tu silné volanie po tom, aby sme spustili ďalší konvent o budúcnosti Európy, ktorý by mohol byť prvým krokom k zmene zmlúv o fungovaní EÚ," povedal Bilčík a pripomenul, že takýto konvent sa naposledy konal pred 20 rokmi. Zmeny v Európe si však podľa neho vyžadujú úpravu pravidiel.



Konferencia o budúcnosti Európy mala byť akousi formou priamej demokracie, avšak na to sa do nej zapojilo príliš málo občanov, iba 700.000, pričom Európska únia má 450 miliónov obyvateľov, uviedol pre TASR slovenský europoslanec Miroslav Radačovský. "Účasť nebola taká vysoká, aby mohla byť rozhodujúca pri posudzovaní niektorých otázok," zhodnotil.



Európska komisia by mala podľa slovenského europoslanca Roberta Hajšela predložiť v súlade s odporúčaniami CoFoE legislatívne návrhy v oblastiach pracovného a sociálneho práva, práva na primeraný príjem a primerané bývanie a najmä práva detí a mládeže. "Do úvahy prichádza aj možné posilnenie vojenských a obranných kapacít EÚ a zefektívnenie spoločnej zahraničnej politiky," priblížil Hajšel pre TASR možné legislatívne výsledky CoFoE.



Občanov EÚ trápi predovšetkým široký okruh sociálnych problémov, ktoré boli zdôrazňované aj počas Konferencie o budúcnosti Európy. Občania napríklad žiadali, aby zelenú transformáciu sprevádzali sociálne opatrenia na zmiernenie jej dopadov na zraniteľné skupiny obyvateľov. Pre TASR to povedala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann. Pripomenula, že ľudí na Slovensku aj v iných novších členských krajinách znepokojuje tiež dvojaká kvalita potravín.



Ambiciózne návrhy v oblasti klímy a prírody, ktoré zazneli počas Konferencie o budúcnosti Európy, sú pre Európsky parlament jasným signálom, kam majú európske inštitúcie smerovať, teda k záchrane klímy a spravodlivému prechodu na zelenú ekonomiku. Povedal to pre TASR slovenský europoslanec Martin Hojsík. "Verím, že práve tieto návrhy bude Európsky parlament vedieť realizovať vo forme reforiem," povedal.



Občania členských krajín EÚ mali od mája minulého roka prostredníctvom CoFoE možnosť vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum tejto konferencie na konci apríla prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení.