Europarlament schválil pre Slovensko o jedného europoslanca viac

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili 15 dodatočných kresiel pre 12 členských krajín EÚ. O jeden mandát viac bude mať aj Slovensko, ktoré bude po novom zastupovať 15 europoslancov, informuje spravodajca TASR.



Po voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024 získajú dve ďalšie kreslá Francúzsko, Holandsko a Španielsko. Belgicko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko získajú po jednom dodatočnom kresle.



Za rozhodnutie Európskej rady, ktorým sa zo 705 zvyšuje počet kresiel v Európskom parlamente na 720 zahlasovalo 515 poslancov, 74 bolo proti a 44 sa zdržalo.



Nový počet poslancov sa bude voliť už v nadchádzajúcich voľbách 6. – 9. júna 2024.



Proces zvýšenia počtu europoslancov sa začal v júni 2023 podľa demografických zmien v EÚ po voľbách v roku 2019.



Zloženie europarlamentu sa prehodnocuje pred každými voľbami v súlade so zásadami stanovenými v európskych zmluvách na základe najnovších údajov o počte obyvateľov. Maximálne má EP 750 poslancov plus predseda, ktorúkoľvek krajinu EÚ zastupuje najmenej šesť a najviac 96 poslancov podľa zásady "zostupnej proporcionality". Podľa nej menší štát nesmie mať viac kresiel ako väčší štát. Zároveň sa pomer počtu obyvateľov a kresiel pred zaokrúhlením na celé čísla zvyšuje s nárastom počtu obyvateľov, aby poslanec z ľudnatejšieho členského štátu zastupoval väčší počet občanov ako poslanec z menej ľudnatého štátu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)