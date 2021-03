Europarlament väčšinou hlasov schválil správu V. Bilčíka o Srbsku

Brusel 25. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli veľkou väčšinou 538 hlasov schválili správu slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu-OD), ktorý je stálym spravodajcom EP pre Srbsko. Ide o dokument, ktorý hodnotí pokrok Srbska na ceste do EÚ a načrtáva ďalší postup v prístupovom procese.



Bilčík, ktorý patrí do frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a je členom Výboru EP pre zahraničné veci bol vymenovaný za stáleho spravodajcu EP pre Srbsko minulý rok. V stanovisku pre médiá uviedol, že pozorne sledoval dianie v Srbsku aj počas pandémie koronavírusu a výsledkom jeho práce je správa, ktorú hodnotí ako vyváženú.



"Moja prvá správa o Srbsku je vyvážená a konštruktívna. Je kritická tam, kde je to potrebné a konštruktívne navrhuje cestu aj mapu, ktorou sa Srbsko môže pohnúť vpred v procese európskej integrácie. Snažil som sa nelipnúť na konkrétnych udalostiach a detaile, ale zamerať svoj pohľad čo najširšie na systémovú zmenu. Našou úlohou je Srbsku a jeho občanom pomôcť na ceste do EÚ," povedal Bilčík. Dodal, že úspešná budúcnosť Srbska je európska, nie ruská ani čínska a už vôbec nie nedemokratická.



Za hlavné body svojej správy považuje Bilčík začatie dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktorý prebieha pod záštitou EÚ, ako aj pokračovanie dialógu medzi srbskými politickými stranami, ktorý je kľúčový pri dosiahnutí kvalitnej politickej súťaže a volebných podmienok. Podľa jeho slov členstvo v EÚ je medzi prioritami novej srbskej vlády. Prístupový proces však treba zrýchliť a Srbi musia robiť zásadné reformy v oblasti právneho štátu, justície ako aj v kvalite a slobode médií a demokracie ako takej. "Útoky na novinárov a mimovládne organizácie musia prestať," povedal Bilčík.



Europarlament každý rok hlasuje o správach o rozšírení EÚ, ktorú vypracovávajú stáli spravodajcovia. Správa prijatá Európskym parlamentom je považovaná za oficiálnu pozíciu Únie voči Srbsku. Pred hlasovaním Európskeho parlamentu správu prerokoval a schválil aj Výbor EP pre zahraničné veci.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy