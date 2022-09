European Newsroom posunie služby tlačových agentúr na európsku úroveň

Brusel 6. septembra (TASR) - Projekt European Newsroom (ENR), ktorý je spoločným dielom konzorcia európskych tlačových agentúr vrátane TASR, spája malé i veľké redakcie a má všetky predpoklady zvýšiť kvalitu novinárskej práce v Európe. Informuje spravodajca TASR z Bruselu.



V utorok večer bol projekt ENR, ktorí niektorí novinári vnímajú ako "spoločnú európsku redakciu", oficiálne spustený v priestoroch belgickej agentúry Belga v Bruseli. Tá poskytla pracovný priestor pre spravodajcov doposiaľ 18 tlačových agentúr, ktoré sa na projekte zúčastňujú.



Hosťami oficiálneho spustenia boli riaditelia a šéfredaktori zúčastnených spravodajských agentúr a podpredsedovia Európskej komisie (EK) Věra Jourová a Margaritis Schinas. Komisia ENR finančne podporila sumou 1,76 milióna eur na pokrytie prevádzkových nákladov do konca roka 2023.



Agentúru TASR zastupoval šéfredaktor Marián Kolár.



Projekt ENR má posilniť spravodajské služby z rôznych krajín Európy a umožniť agentúram spolupracovať na cezhraničných správach, aby bol obsah služieb národných tlačových agentúr dostupnejší pre širšie európske publikum. Zároveň pomôže pri tvorbe dôveryhodného spravodajstva o dôležitých európskych témach a aktivitách európskych inštitúcií, ako aj ich vnímaní v členských krajinách aj mimo nich.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti zdôraznila dôležitosť presného a vecného podávania správ v súčasnej dobe, ktorá podľa nej nesmie byť "postfaktuálna".



"Musíme mať overené fakty, aby sme mohli bojovať proti dezinformáciám a zlu," uviedla Jourová. Spresnila, že "skutočné zlo" je to, čo sa teraz deje na Ukrajine, ruská agresia, a ocenila, že ukrajinská agentúra Ukrinfo bude "solidárnym partnerom" ENR (bez poplatkov za prístup k spoločným službám).



Komisárka zdôraznila, že novinári na Ukrajine majú nenahraditeľnú úlohu, lebo nielenže podávajú cenné správy o vojnovom dianí, ale aj dokumentujú rôzne vojnové zločiny.



Jourová oznámila, že na budúci týždeň eurokomisia zverejní návrh zákona o slobode médií, ktorý by mal lepšie a celoeurópsky chrániť novinárov a zabrániť napríklad situácii, akej čelil Ján Kuciak, ktorý nahlásil hrozby voči svojej osobe a polícia mu neposkytla ochranu.



Upozornila, že otázka médií je v kompetencii členských štátov a eurokomisia nemá nástroj na boj proti pokusom potlačiť nezávislosť a slobodu médií. Nový právny návrh však predpokladá zavedenie nástrojov, pomocou ktorých by mohla exekutíva EÚ zasiahnuť v prípadoch, ako je neodôvodnené odobratie vysielacích licencií či ekonomický nátlak na médiá.



Peter Kropsch, riaditeľ agentúry DPA, ktorá je koordinátorom tohto projektu, zdôraznil, že ENR podporuje myšlienku európskej jednoty.



"Keď bude 18 európskych tlačových agentúr, z ktorých každá ponúka vlastný národný pohľad na Európu, využívať spoločnú redakciu v Bruseli, novinárska kvalita sa vďaka tejto sieti zvýši. Veľkí a malí bok po boku, to je myšlienka tejto redakcie, ale hlavne je to myšlienka Európy!" povedal Kropsch.



ENR dvakrát týždenne zverejňuje súhrny niekoľkých vybraných noviniek, ktoré národné agentúry predtým vydali vo vlastnom jazyku. Výber správ je preložený do angličtiny, francúzštiny a nemčiny. Fakty overujú agentúry DPA a AFP.



Riadiaci výbor ENR tvoria zástupcovia piatich agentúr: DPA (Nemecko), AFP (Francúzsko), Ansa (Taliansko), Agerpress (Rumunsko) a Hina (Chorvátsko).







(spravodajca TASR Jaromír Novak)