Europoslanci, aj zo SR, žiadajú vyššie zálohové platby po povodniach

Brusel/Štrasburg 19. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali uznesenie o ničivých povodniach v strednej a východnej Európe. Skupina zákonodarcov vrátane šiestich zo Slovenska podala pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada zvýšenie zálohových platieb cez Fond solidarity. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslankyňa Ľubica Karvašová (Obnovme Európu/PS) z Výboru EP pre regionálny rozvoj pre TASR uviedla, že návrh podalo 46 poslancov zo šiestich rôznych politických skupín z krajín strednej a východnej Európy (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko). Podľa ich spoločného vyhlásenia by tento krok členským štátom umožnil účinnejšie a rýchlejšie reagovať na katastrofy, najmä v menej rozvinutých regiónoch, kde je potrebná okamžitá pomoc.



"Bola som v skupine europoslancov spolu s Danušou Nerudovou, ktorá to iniciovala. Dali sme pozmeňovák, ktorý vyzýva Európsku komisiu, aby zvýšila možnosti preddavkov alebo platieb vopred z Fondu solidarity. Aby sme urýchlili a zefektívnili celý ten proces v prípade schválenia žiadosti prerozdeľovania zdrojov z tohto fondu," uviedla Karvašová pre TASR.



Skupina europoslancov v spoločnom návrhu uznesenia cez pozmeňujúci návrh vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala všetky možné spôsoby urýchlenia mobilizácie zdrojov cez Fond solidarity - čo by sa malo podariť najmä zmenou súčasných pravidiel - a aby zvážila poskytnutie vyšších zálohových platieb krajinám, ktoré postihol prírodný živel.



Príslušný doplňujúci návrh podporili aj slovenskí europoslanci Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Michal Wiezik a Lucia Yar (všetci Obnovme Európu/PS) a Miriam Lexmann (EPP/KDH).







(spravodajca TASR Jaromír Novak)