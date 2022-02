Europoslanci: Boj proti rakovine nemôže mať pacientov dvoch kategórií

Na archívnej snímke Eugen Jurzyca. Foto: TASR Jakub Kotian

Vladimír Bilčík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Na archívnej snímke europslanec Ivan Štefanec. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke europoslanec Robert Hajšel. Foto: teraz.sk

Brusel/Štrasburg 17. februára (TASR) - Slovenskí europoslanci v stredu večer podporili správu osobitného výboru Európskeho parlamentu (EP), ktorá žiada celoeurópsky posilniť boj proti rakovine a zameriava sa aj na výskum, vývoj a lepšiu cezhraničnú spoluprácu pri liečbe pacientov.TASR prináša vyjadrenia niektorých slovenských europoslancov k tejto téme.Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že podporuje návrh na spoluprácu členských štátov EÚ v boji proti rakovine napríklad výmenou najlepších postupov medzi štátmi. Centralizácia verejného obstarávania liekov je však podľa neho diskutabilná.vysvetlil.Miriam Lexmann (KDH) ocenila, že správa osobitného výboru pre boj proti rakovine obsahuje komplexný prístup k tomu, ako sa treba s touto chorobou vyrovnať. Ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v Európe po kardiovaskulárnych chorobách.uviedla. Zároveň však podľa nej treba zvýšiť dostupnosť diagnostiky a liečby, pretože hoci v posledných rokoch došlo k medicínskemu pokroku, nie každý má k účinnej liečbe prístup. Ocenila tiež, že správa sa nezaoberala výlučne štádiom prevencie a liečby, ale myslela aj na kvalitu života bývalých pacientov, ich opätovné začlenenie do bežného života a aj na podporu pre ich rodinných príslušníkov, ktorí často pre ich uzdravenie obetujú všetko.Vladimír Bilčík (Spolu) upozornil, že onkologickí pacienti v strednej a vo východnej Európe, vrátane Slovenska, majú o tretinu nižšiu šancu na prežitie než pacienti v západnej Európe.odkázal. Správu podporil aj preto, že požaduje, aby európski občania mohli voľne a bezplatne hľadať zdravotnú starostlivosť pri liečbe rakoviny po celej EÚ aj mimo svojich domovských členských štátov. Lebo ak sa nič nezmení, v ďalšej dekáde sa rakovina stane najsmrteľnejšou chorobou v Európe.opísal situáciu.Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že správa mimoriadneho výboru EP pre boj s rakovinou vznikla z iniciatívy Európskej ľudovej strany a je výsledkom rok a pol trvajúcich rokovaní.vysvetlil. Pripomenul, že aj vďaka jeho pozmeňovaciemu návrhu bude do tejto stratégie zahrnutý zákaz propagácie a sponzorovania alkoholických výrobkov pre detské podujatia.Hajšel (Smer-SD) skonštatoval, že pandémia koronavírusu mala negatívny dopad nielen na včasnú diagnostiku, ale aj na liečbu rakoviny. V štátoch, ako je Slovensko, majú ľudia s rakovinou nižšiu šancu prežitia než v iných krajinách EÚ s vyspelejším zdravotníctvom, čoho dôvodom je aj horší prístup k najmodernejším liekom proti rakovine.upozornil. Riešením je podľa neho posilniť kapacity, navýšiť investície a zintenzívniť boj proti rakovine a ďalším chronickým ochoreniam aj na úrovni EÚ. To znamená uľahčenie prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, spoločné obstarávania a garantovanie prístupu k najnovším liekom a liečbe. Privítal aj zavedeniepre onkologických pacientov, čo by uľahčilo splácanie dlhov vo vzťahu k bankám a poisťovniam, ktoré vznikli v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti.