Europoslanci: Debata v EP mala viesť k tomu, aby SR neprišla o peniaze

Brusel 22. februára (TASR) - Štvrtkové vypočúvanie zástupcov Európskej komisie (EK) v Európskom parlamente (EP) vo Výbore pre kontrolu rozpočtu (CONT) malo viesť k tomu, aby Slováci neprišli o peniaze cez Plán obnovy a aby sa zachoval právny štát na Slovensku. Pre TASR to po skončení podujatia uviedli viacerí slovenskí europoslanci.



Jozef Mihál (nezávislý/RE) ako spravodajca pre túto otázku vo výbore CONT mal úvodné slovo. Upozornil prítomných, že vláda pri prijímaní krokov rušiacich Úrad špeciálnej prokuratúry a meniacich Trestný zákon obišla riadny postup a neumožnila odbornú diskusiu. To podľa neho bude mať dôsledky aj na páchateľov trestných činov poškodzovania finančných záujmov EÚ.



"Je to otázka právneho štátu, je to otázka plnenia míľnikov v Pláne obnovy, čiže čerpania ďalších tranží. Už dva týždne je pozastavená štvrtá platba, asi 800 miliónov (eur). Pozastavená je preto, že sú pochybnosti, či novela Trestného zákona je v súlade s pravidlami EÚ, teda či náhodou sa na Slovensku nezačal strácať právny štát," povedal.



Mihál vyzval predstaviteľov EK, aby Slovensku pomohli ubrániť právny štát, lebo zmeny zákonov podľa neho prinesú skracovanie premlčacích dôb, znižovanie trestov a lepšie podmienky pre páchateľov zločinov, ktoré sa môžu týkať aj čerpania eurofondov.







Monika Beňová (Smer-SD/nezaradená), členka výboru CONT, uviedla, že nereaguje na politické útoky na vládu. Pripomenula, že v stredu sa konalo stretnutie zástupcov EK a Slovenska, ktoré potvrdilo, že slovenská strana vynakladá veľké úsilie, aby odpovedala na všetky otázky Bruselu o údajnom porušovaní práva EÚ.



"Tie odpovede sú rozsiahle," skonštatovala. Za domácu chybu považuje, že národný orgán, ktorý je v kontakte s EK, zaslané otázky neposlal včas na príslušné ministerstvá. Tvrdí, že Plán obnovy vznikal počas minulej vlády a nebol konzultovaný v NR SR s vtedajšou opozíciou a Súdnou radou SR. Odmietla aj kritiku skráteného konania pri novele Trestného zákona s pripomenutím, že ide o štandardný proces, ktorý využíva aj eurokomisia.



Michal Wiezik (PS/RE), tiež člen výboru CONT, sa eurokomisii opýtal, či pri spätnom otváraní míľnikov Plánu obnovy sa okrem justície zameria aj na iné oblasti, trebárs na hospodárenie s vodou.



Štvrtková konfrontácia s EK podľa neho priniesla tri veci: podozrenie z porušovania zákona zo strany vlády, z porušovania finančných záujmov EÚ, a teda aj záujmov Slovenska, a do tretice, že proces hodnotenia legislatívnych zmien pokračuje.



"Žiadne doterajšie kroky a komunikácia vlády zatiaľ toto riziko neukončili. Kroky, ktorá vláda podnikla, sú stále hodnotené a predstavujú možné riziko toho, že Slovensko z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ bude mať krátené finančné prostriedky," skonštatoval.



Robert Hajšel (Smer-SD/nezaradený) ocenil, že prebieha konzultačný proces na úrovni vlády a eurokomisie, ktorý by mal pokračovať. Zástupcom inštitúcií EÚ pripomenul, že na Slovensku má táto situácia podobu politického boja medzi koalíciou a opozíciou, a vyjadril nádej, že Slovensko nebude ďalší prípad členskej krajiny, keď eurokomisia nebude reagovať včas.



Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) spresnil, že eurokomisia sa jasne vyjadrila, že finančné záujmy EÚ na Slovensku a tok európskych peňazí pre Slovákov ohrozuje slovenská vláda.



"Komisia ukázala dobrú vôľu pracovať v prospech občanov na Slovensku. Tak, aby tie peniaze dostali. Aby sa to udialo, je dôležitá dobrá vôľa vládnej väčšiny," odkázal. Kľúčové podľa neho je, aby EK konala v prospech ľudí na Slovensku, ale ešte pred 15. marcom, keď vyprší platnosť premlčacích lehôt.



"Komisia upozornila, že ak tento zákon čo len na chvíľu vstúpi do platnosti, je obrovské riziko neopraviteľných škôd vo fungovaní právneho štátu a v ochrane finančných záujmom EÚ," upozornil. Podľa neho by EK mala použiť všetky prostriedky vrátane žaloby na Súdny dvor EÚ, aby zastavia účinnosť zmien Trestného zákona.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)