Europoslanci Hojsík a Wiezik vítajú plán EÚ pre obehové hospodárstvo

Brusel 11. marca (TASR) - Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý v stredu predstavila Európska komisia (EK), privítali obaja slovenskí ekologicky zameraní europoslanci - Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a Michal Wiezik (SPOLU-OD).



Komisia predstavila sériu nových iniciatív zameraných na celý životný cyklus výrobkov predávaných na jednotnom trhu EÚ s cieľom modernizovať a transformovať európske hospodárstvo a zároveň chrániť životné prostredie.



Hojsík, ktorý je v EP členom liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) pre TASR priznal, že je rád, že eurokomisia "konečne prišla" s konkrétnymi iniciatívami, ako oživiť európske hospodárstvo, ušetriť peniaze v peňaženkách, posilniť práva spotrebiteľov a posilniť šance priemyslu prejsť na udržateľnejší spôsob produkcie, čo zároveň pomôže chrániť životné prostredie.



"Zatiaľ ide ale len o množstvo dobrých plánov napríklad v oblasti posilnenia práv na opravu elektroniky, obmedzenie zbytočných obalov, transparentnosti 'zelených tvrdení', alebo informácií o obsahu chemických látok v produktoch. Teraz ich musíme premietnuť do praxe," opísal situáciu Hojsík.



A zdôraznil, že v Európskom parlamente, kde je členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), sa na akčnom pláne pre obehovú ekonomiku chystá pracovať spoločne s eurokomisiou a so slovenskými kolegami v Rade EÚ. "Teším sa aj na väčšie zapojenie a spoluprácu s regiónmi a mestami," odkázal Hojsík.



Europoslanec Wiezik, ktorý v EP zastupuje frakciu európskych ľudovcov (EPP) a je rovnako členom výboru ENVI, zdôraznil, že zavedenie, alebo aspoň priblíženie sa obehovej ekonomike je dôležitá súčasť Európskej ekologickej dohody a dobrý predpoklad pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.



"Komisia predstavila ambiciózny plán prechodu z lineárnych výrobných vzorcov na obehové, zamerané na predĺženie životnosti produktov, významné zníženie jednorazových produktov, inovácie v obalových technológiách, recykláciu, opätovné používania a opravovanie produktov a podobne. Celkovo by sa tak malo dosiahnuť dlhšie používanie materiálov a výrobkov v obehu, znížiť množstvo odpadov, a tiež zredukovať spotrebu nových surovín," vysvetlil poslanec.



Podľa Wiezika ide o významný krok, aj keď zatiaľ je to len v prípravnej fáze, smerom k trvalej udržateľnosti, avšak okrem technologických inovácií si akčný plán EK bude vyžadovať aj prestavbu ekonomického systému, ktorý je zatiaľ orientovaný na udržovanie vysokej miery spotreby, disciplinovanosť a účasť konzumentov.



"Je to spôsob, ktorým sa naša európska spoločnosť môže priblížiť ku kompatibilite s planétou a prírodou, ktorá funguje v dokonalej obehovej ekonomike už milióny rokov," spresnil europoslanec.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)