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Europoslanci hrozia opätovným preverením čerpania eurofondov v SR
Varovanie nasleduje po uzneseniach EP z jari, v ktorých europoslanci vyzvali Brusel, aby voči SR aktivoval mechanizmus podmienenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ.
Autor TASR
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Brusel 27. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu upozornili, že v januári opätovne preveria údajné zneužívanie fondov EÚ na Slovensku, ak Európska komisia do konca roka neprijme opatrenia v súvislosti s obavami týkajúcimi sa korupcie a dodržiavania zásad právneho štátu. Informoval o tom portál Rapporteur, píše TASR.
Varovanie nasleduje po uzneseniach EP z jari, v ktorých europoslanci vyzvali Brusel, aby voči SR aktivoval mechanizmus podmienenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ. Eurokomisia dosiaľ tento postup nezačala.
„Komisii dávame čas do konca tohto roka. Ak neprijme opatrenia, v januári chceme na pôde Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) otvoriť otázku zneužívania eurofondov na Slovensku,“ povedal český europoslanec Tomáš Zdechovský, člen CONT, pre portál euBrief.
Rapporteur informuje, že vláda slovenského premiéra Roberta Fica je od jeho návratu k moci v roku 2023 kritizovaná pre zmeny týkajúce sa protikorupčných inštitúcií, trestnoprávnej legislatívy a oblasti verejnoprávneho vysielania, ako aj v súvislosti s krokmi týkajúcimi sa nezávislých médií, mimovládnych organizácií a práv menšín.
Varovanie o kontrole čerpania eurofondov zopakoval v samostatnom rozhovore aj nemecký europoslanec Daniel Freund, ktorý je tiež členom výboru CONT. „O ďalšom postupe sa musíme poradiť s jednotlivými politickými skupinami. Opäť sme uprostred procesu udeľovania absolutória,“ povedal. EP podľa jeho slov nebude akceptovať, aby ho Komisia ignorovala, keďže zatiaľ neprijala žiadne opatrenia na základe jeho návrhov.
Hovorca EK pre Rapporteur uviedol, že SR po rokovaniach s Bruselom prijala zmeny trestného zákona a že boli vyhodnotené dôsledky zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry na čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ.
Komisia podľa neho „naďalej monitoruje situáciu na Slovensku“, najmä v rámci každoročných správ o právnom štáte, ktoré poukázali na pretrvávajúce problémy na Slovensku. Tvrdí, že EK „neváha využiť všetky dostupné nástroje na ochranu finančných záujmov EÚ a právneho štátu, ak budú splnené všetky príslušné právne podmienky“.
Zdechovský vyzval na pozastavenie financovania z prostriedkov Únie v oblastiach, v ktorých sa zistili podvody alebo zneužívanie financií. Poukázal na projekty v oblastiach životného prostredia a informačných technológií.
Freund tiež podporil cielené finančné opatrenia, pričom tvrdí, že predchádzajúce spory s Poľskom a Maďarskom ukázali ich účinnosť.
Rapporteur uviedol, že nemecký europoslanec bol skeptickejší k aktivácii článku 7 Zmluvy o EÚ týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt Únie. Ako objasňuje portál, tento postup by v konečnom dôsledku mohol viesť k pozastaveniu hlasovacích práv SR v Rade EÚ, no jeho uplatnenie naráža na značné politické prekážky.
Freund poznamenal, že aktivácia mechanizmu podmienenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ by spočiatku znamenala začatie dialógu, nie automatické pozastavenie financovania.
Tvrdí, že ak slovenská vláda potom zmení svoj prístup, obnoví sa dodržiavanie princípov právneho štátu a boj proti korupcii bude opäť dôsledný, celá záležitosť sa tým vyrieši.
Varovanie nasleduje po uzneseniach EP z jari, v ktorých europoslanci vyzvali Brusel, aby voči SR aktivoval mechanizmus podmienenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ. Eurokomisia dosiaľ tento postup nezačala.
„Komisii dávame čas do konca tohto roka. Ak neprijme opatrenia, v januári chceme na pôde Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) otvoriť otázku zneužívania eurofondov na Slovensku,“ povedal český europoslanec Tomáš Zdechovský, člen CONT, pre portál euBrief.
Rapporteur informuje, že vláda slovenského premiéra Roberta Fica je od jeho návratu k moci v roku 2023 kritizovaná pre zmeny týkajúce sa protikorupčných inštitúcií, trestnoprávnej legislatívy a oblasti verejnoprávneho vysielania, ako aj v súvislosti s krokmi týkajúcimi sa nezávislých médií, mimovládnych organizácií a práv menšín.
Varovanie o kontrole čerpania eurofondov zopakoval v samostatnom rozhovore aj nemecký europoslanec Daniel Freund, ktorý je tiež členom výboru CONT. „O ďalšom postupe sa musíme poradiť s jednotlivými politickými skupinami. Opäť sme uprostred procesu udeľovania absolutória,“ povedal. EP podľa jeho slov nebude akceptovať, aby ho Komisia ignorovala, keďže zatiaľ neprijala žiadne opatrenia na základe jeho návrhov.
Hovorca EK pre Rapporteur uviedol, že SR po rokovaniach s Bruselom prijala zmeny trestného zákona a že boli vyhodnotené dôsledky zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry na čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ.
Komisia podľa neho „naďalej monitoruje situáciu na Slovensku“, najmä v rámci každoročných správ o právnom štáte, ktoré poukázali na pretrvávajúce problémy na Slovensku. Tvrdí, že EK „neváha využiť všetky dostupné nástroje na ochranu finančných záujmov EÚ a právneho štátu, ak budú splnené všetky príslušné právne podmienky“.
Zdechovský vyzval na pozastavenie financovania z prostriedkov Únie v oblastiach, v ktorých sa zistili podvody alebo zneužívanie financií. Poukázal na projekty v oblastiach životného prostredia a informačných technológií.
Freund tiež podporil cielené finančné opatrenia, pričom tvrdí, že predchádzajúce spory s Poľskom a Maďarskom ukázali ich účinnosť.
Rapporteur uviedol, že nemecký europoslanec bol skeptickejší k aktivácii článku 7 Zmluvy o EÚ týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt Únie. Ako objasňuje portál, tento postup by v konečnom dôsledku mohol viesť k pozastaveniu hlasovacích práv SR v Rade EÚ, no jeho uplatnenie naráža na značné politické prekážky.
Freund poznamenal, že aktivácia mechanizmu podmienenosti čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ by spočiatku znamenala začatie dialógu, nie automatické pozastavenie financovania.
Tvrdí, že ak slovenská vláda potom zmení svoj prístup, obnoví sa dodržiavanie princípov právneho štátu a boj proti korupcii bude opäť dôsledný, celá záležitosť sa tým vyrieši.