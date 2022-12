Europoslanci podporili výzvu prešetriť čínske policajné stanice v EÚ

Brusel 1. decembra (TASR) - Skupina 34 poslancov Európskeho parlamentu (EP) zo 14 členských krajín a desiati členovia národných parlamentov z piatich krajín eurobloku sa podpísalo pod list iniciovaný slovenskou europoslankyňou Miriam Lexmann (KDH). List zaslaný predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi vyzýva na vyšetrenie aktivít čínskych policajných staníc na pôde EÚ, informuje spravodajca TASR.



Michel dostal list v stredu, deň pred svojou oficiálnou návštevou v Číne, kde sa má stretnúť s prezidentom republiky Si Ťin-pchingom.



Lexmann pre TASR uviedla, že vo svete doposiaľ odhalili 54 "policajných staníc" Komunistickej strany Číny, pomocou ktorých podľa nej čínsky totalitný režim rozširuje svoj vplyv a ohrozuje bezpečnosť demokratických krajín.



"Jedna z takýchto nelegálnych policajných staníc je podľa dostupných zdrojov aj na Slovensku," upozornila europoslankyňa, ktorá podľa svojich slov v tejto veci oslovila ministra vnútra Romana Mikulca, ministra obrany Jaroslava Naďa a šéfa diplomacie Rastislava Káčera so žiadosťou o riadne vyšetrenie a zastavenie týchto nelegálnych totalitných praktík.



Lexmann tvrdí, že zahraničné policajné stanice sú riadené čínskym orgánom verejnej bezpečnosti a fungujú v úzkej spolupráci s Oddelením jednotného frontu, ktoré je súčasťou Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. "Týmto spôsobom šíria praktiky totalitnej kontroly a propagandy ďaleko za hranice Číny, kde sa snažia ovládať čínsku diaspóru," uviedla.



S odkazom na údaje ľudskoprávnej organizácie Safeguard Defenders spresnila, že len vlani bolo "prehovorených" opustiť krajiny svojho pobytu prostredníctvom nátlaku, vyhrážok a hrozieb uväznenia rodinných príslušníkov v Číne viac než 200.000 Číňanov.



Organizácia Safeguard Defenders dosiaľ preukázala existenciu 54 takýchto staníc v 30 krajinách sveta vrátane 16 členských štátov Európskej únie.



Lexmann, ktorá je členka Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci a Podvýboru EP pre bezpečnosť a obranu iniciovala v tomto zmysle otvorený list predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Pod jej iniciatívu, o ktorej informoval aj týždenník Politico, sa podpísalo 34 europoslancov zo šiestich rôznych politických frakcií a 14 členských krajín, ako aj desiati členovia národných parlamentov z piatich krajín eurobloku.



Spomedzi slovenských europoslancov sa pod list podpísali Vladimír Bilčík (Spolu), Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) a Ivan Štefanec (KDH).



Signatári listu vyzvali Michela na užšiu európsku koordináciu pri vyšetrovaní a odstraňovaní týchto staníc z územia EÚ, ako aj pri odstraňovaní ďalšieho extrateritoriálneho vplyvu Číny na území Únie.



"Viaceré členské štáty EÚ, vrátane Česka, už v tejto veci začali konať. Vo vlastnom záujme by sme mali postupovať rovnako," odkázala Lexmann. Oficiálne vyšetrovanie už v tejto veci spustilo Holandsko, Írsko a Rakúsko.



Začiatkom novembra sa na eurokomisiu so žiadosťou prešetriť čínske policajné stanice v EÚ obrátili katalánski europoslanci Carles Puigdemont, Antoni Comín i Oliveres a Clara Ponsatíová Obiolsová a v júni 2019 to isté od Rady EÚ žiadala rakúska europoslankyňa Claudia Gamonová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)