Europoslanci privítali dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom

Brusel 20. decembra (TASR) - Viacerí poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí majú na starosti vzťahy so Švajčiarskom, privítali ukončenie rokovaní Európskej komisie (EK) so Švajčiarskom o modernizácii a rozšírení vzťahov medzi EÚ a touto krajinou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rokovania, ktoré sa po dlhších technických prípravách a predošlom niekoľkoročnom prerušení začali v marci tohto roka, viedol slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič spolu so šéfom švajčiarskej diplomacie a členom Spolkovej rady Ignaziom Cassisom.



Predseda Výboru EP pre zahraničné veci David McAllister, predseda Delegácie EP pre severnú spoluprácu a vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom a šéf Spoločného parlamentného výboru pre Európsky hospodársky priestor (EHP) Andreas Schwab a stály spravodajca Výboru EP pre zahraničné veci pre Švajčiarsko Christophe Grudler v spoločnom vyhlásení ocenili ukončenie rokovaní o novej dohode so Švajčiarskom.



"Vítame ukončenie rokovaní o širokom balíku opatrení pre budúce vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom. Ide o významný míľnik v napredovaní a prehlbovaní už aj tak úzkeho vzťahu medzi oboma stranami," uviedli poslanci, podľa ktorých EÚ a Švajčiarsko majú dlhodobý vzťah založený na spoločných hodnotách.



Podľa ich slov toto partnerstvo má značný politický a hospodársky význam a odráža dôležitosť, ktorú obe strany prikladajú zabezpečeniu toho, aby sa ich spolupráca, a to aj prostredníctvom posilneného parlamentného rozmeru, zmodernizovala a zostala predvídateľná.



"Balík opatrení, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky a väčšiu istotu, vytvára podmienky, za ktorých môžu naši občania, podniky a výskumné komunity naďalej prosperovať," vysvetlili poslanci.



Spresnili tiež, že europarlament teraz dôkladne preskúma znenie dohôd a zapojí sa do komplexnej a vyváženej diskusie orientovanej na budúcnosť, a to na úrovni parlamentnej spolupráce, aby zabezpečil v konečnom dôsledku "hmatateľné výhody pre všetkých občanov, spotrebiteľov a podniky na oboch stranách".



Text dohôd podľa bežného postupu prejde právnou kontrolou, po ktorej bude preložený do všetkých úradných jazykov EÚ. Po dokončení týchto krokov Európska komisia predloží balík EP a Rade EÚ (členské štáty). Keď Rada EÚ ukončí rokovania a odsúhlasí podpísanie dohôd, požiada o súhlas europarlament, ktorý musí dať svoj súhlas na uzavretie a nadobudnutie platnosti akejkoľvek medzinárodnej dohody.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)