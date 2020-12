Europoslanci privítali prijatie nariadenia o mechanizme právneho štátu

Brusel 16. decembra (TASR) - Slovenskí europoslanci privítali, že Európsky parlament (EP) schválil v stredu nariadenie, ktoré má chrániť finančné prostriedky Európskej únie pred zneužívaním zo strany členských štátov porušujúcich zásady právneho štátu. Poslanci ocenili aj dohodu, ktorá odblokovala veto pre sedemročný rozpočet EÚ.



Do minulotýždňového summitu EÚ Maďarsko a Poľsko blokovali sedemročný európsky rozpočet a ozdravný plán po koronakríze, a to kvôli nariadeniu prepájajúcemu čerpanie eurofondov so zásadami právneho štátu. Túto patovú situáciu sa však podarilo vyriešiť vďaka nemeckému predsedníctvu v Rade EÚ.



Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že frakcia socialistov a demokratov (S&D) túto dohodu víta: od jari budúceho roku budú totiž môcť členské krajiny, vrátane Slovenska, čerpať peniaze určené na pomoc všetkým tým, ktorí sa kvôli koronakríze dostali do finančných problémov, či už ide o podniky alebo zamestnancov. A tieto zdroje by sa mali zároveň využiť na modernizáciu slovenskej ekonomiky.



"Všetci môžu byť spokojní a nikto nemôže kričať nadšením," opísal Hajšel dohodu týkajúcu sa mechanizmu podmienenosti. Spresnil, že na samotnom texte nariadenia sa nič nezmenilo, ale Maďarsko aj Poľsko majú možnosť toto nariadenie - len čo vstúpi do platnosti - dať preveriť Súdnym dvorom EÚ, ktorý posúdi, či je alebo nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ. Počas súdneho skúmania pritom nemôže dochádzať k uplatňovaniu nejakých sankčných opatrení či pozastaveniu peňazí z eurofondov.



Vladimír Bilčík (Spolu-OD) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) rovnako skonštatoval, že odblokovanie sedemročného rozpočtu a plánu obnovy je tým "najlepším darčekom pod stromček". Zdravotné a sociálno-ekonomické dopady koronakrízy totiž pretrvávajú a bude ich možné zvládnuť iba spoločnou európskou odpoveďou. Zároveň odkázal, že Slovensko potrebuje debatu o tom, ako ponúkané zdroje využiť rozumne, aby bolo možné hovoriť o skutočnej obnove.



Podľa jeho slov EP najviac trval na zavedení mechanizmu podmienenosti a privítal možnosť, že tento nástroj začne platiť začiatkom budúceho roka. Dodal, že ak nejaké členské krajiny budú chcieť súdne preskúmať, či ide o legitímny nástroj, tak je to v poriadku. "Ja verím že súd rozhodne rýchlo a ak rozhodne v prospech tohto mechanizmu tak to bude dobrá správa. Lebo sa budeme mať o čo oprieť. Nielen v prípade Maďarska a Poľska, ale aj u nás na Slovensku, lebo s korupciou a zneužívaním eurofondov máme dlhodobé skúsenosti," vysvetlil.



Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu prelomenie maďarsko-poľského veta a uvoľnenie miliárd cez eurorozpočet a plán obnovy víta hlavne ako príležitosť na splnenie záväzkov v oblasti klimatickej agendy. "Zabráni to tým najhorším následkom a na druhej strane pomôže vytvoriť nové zelené pracovné miesta aj na Slovensku.



Podľa jeho slov mechanizmus právneho štátu zostal "v zásade neporušený", avšak vyjadril tiež sklamanie, že sa nebude aplikovať okamžite po Novom roku. Upozornil, že kvôli možnému súdnemu preskúmaniu tohto nariadenia bude mať maďarský premiér Viktor Orbán najmenej rok k dobru, aby nakladal s financiami EÚ spôsobom, ktorý by inde neprešiel. "Je veľmi dôležité, aby súd tento prípad čo najskôr preskúmal a aby ten mechanizmu začal čo najskôr platiť. Lebo keď je skorumpované súdnictvo, tak sa nič nevyšetrí," uviedol Hojsík.





Spravodajca TASR Jaromír Novak