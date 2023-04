Europoslanci privítali reformu obchodovania s emisnými povolenkami

Brusel/Štrasburg 18. apríla (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) zo všetkých politických frakcií privítali v utorok reformu systému obchodovania s emisiami (ETS) vrátane leteckej a námornej dopravy, ako aj mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond.



Europoslanec Vladimír Bilčík (mimoparlamentná strana Demokrati) podporil opatrenia na zníženie emisií v oblasti leteckej a námornej dopravy a emisných povoleniek. "Nové opatrenia nejdú proti nášmu priemyslu. Na úspešnú zelenú transformáciu potrebujeme udržať prosperitu a zamestnanosť. A nejdú proti ľuďom - sociálny fond financovaný z aukcií emisných kvót pomôže zraniteľným domácnostiam, malým podnikom a doprave, ktorú zasiahla energetická chudoba," vysvetlil.



Robert Hajšel (Smer-SD) upozornil, že postupné zavádzanie uhlíkového cla a znižovanie podielu bezplatných emisných povoleniek je proces, ktorý by mal pomôcť štátom EÚ znižovať emisie CO2 a zachovať konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. "Schválené dokumenty určujú tempo tohto procesu ambicióznym spôsobom. Určite by pre niektoré sektory priemyslu na Slovensku bolo výhodnejšie, aby sa uhlíkové clo nevzťahovalo na oceľ alebo cement, a aby tempo jeho zavádzania bolo pomalšie," uviedol. Dodal, že pri dekarbonizácii ekonomiky je potrebné znižovať podiel bezplatných emisných povoleniek, ale obchodovania s ETS aj v oblasti dopravy a budov bude náročné a nezaobíde sa bez finančnej pomoci pre domácnosti, živnostníkov a malých podnikateľov aj na Slovensku. Na to by okrem zdrojov Sociálneho klimatického fondu mali slúžiť aj eurofondy, ktoré slovenská vláda zatiaľ nevie využívať.



Martin Hojsík (PS) upozornil, že riešenie klimatickej krízy je príležitosťou, ako spraviť z miest a obcí kvalitnejšie miesta na život, odstrihnúť sa od závislosti na fosílnych palivách a pomôcť domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou a dosahmi klimatickej krízy. "Zdroje z ETS musíme investovať do zelených technológií, a riešiť dopady klimatickej krízy s ohľadom na ľudí, ktorí sú najviac ohrození. Cez Sociálny klimatický fond budeme mať k dispozícii vyše 1,5 miliardy eur na riešenie príčin energetickej chudoby. Férové podmienky pre firmy zabezpečí uhlíkové clo," odkázal.



Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že systém obchodovania s emisiami, mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a sociálny klimatický fond sú dôležitými nástrojmi na dosahovanie stanovených cieľov EÚ. "Transformácia musí byť spravodlivá a je pri nej potrebné myslieť aj na zraniteľné domácnosti a mikropodniky," povedal.



Eugen Jurzyca (SaS) tvrdí, že na zastavenie otepľovania s čo najmenšími negatívnymi dosahmi na životnú úroveň ľudí, treba vyberať najefektívnejšie postupy, a to sú podľa neho riešenia založené na trhových mechanizmoch. "Takým je aj systém EÚ pre obchodovanie s emisiami. Alternatívou k efektívnym riešeniam je len odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami, čo by znamenalo vyššie dane a vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí," odkázal.



Monika Beňová (Smer-SD) zdôraznila potrebu zaistiť financovanie spravodlivej ekologickej transformácie, čiže účinnú ochranu osôb ohrozovaných energetickou chudobou a dotovanie podnikov, ktoré sa musia podieľať na dosahovaní klimatických cieľov. "Implementácia pravidiel zameraných na boj proti klimatickej zmene sa dotýka aj slovenského priemyslu. Je kľúčové, aby sa náš priemysel mohol aj naďalej efektívne rozvíjať a zostal konkurencieschopný. Preto považujem za dôležité zavedenie uhlíkovej dane na hraniciach na tovary dovážané zo štátov s menej prísnymi environmentálnymi normami," uviedla.



Peter Pollák (OĽANO) vyjadril nádej, že prijatá legislatíva prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov a ochrane klímy. "Verím, že to povzbudí vlastníkov a prevádzkovateľov lietadiel či lodí, aby investovali do nových a dostupných technológií," odkázal.