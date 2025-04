Europoslanci PS vyzývajú premiéra, aby zrušil cestu do Moskvy

Bratislava 16. apríla (TASR) - Europoslanci opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) vyzývajú v otvorenom liste predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby zrušil svoju plánovanú účasť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Pripomenuli, že Rusko vedie voči Ukrajine vojnu a pokračuje v tom, čo začalo ešte v roku 2014 okupáciou niektorých častí Ukrajiny, ako aj anexiou polostrova Krym. TASR o tom v stredu informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.



„Oslavovať mier s tými, ktorí ho vedome ničia, je fackou obetiam aj zradou hodnôt, na ktorých stojí Európa a demokracia. Ste to vy, kto verejne volá po mieri - prečo potom chcete oslavovať po boku Putina, ktorý túto vojnu rozpútal?“ napísali europoslanci. Pripomenuli, že ruský útok na mesto Sumy na Kvetnú nedeľu zabil 34 ľudí a 100 ďalších zranil a slovenský premiér ho neodsúdil.



Ako Mikáčová dodala, na neúčasť na oslavách v ruskom hlavnom meste vyzvala aj vysoká predstaviteľka Európskej únie Kaja Kallasová. Apelovala pritom na európskych lídrov, aby sa od propagandistických osláv režimu, ktorý vedie vojnu v Európe, dištancovali. „Premiér Fico na túto výzvu reagoval osobným útokom voči Kallasovej a obvineniami z vydierania,“ uviedla Mikáčová. Fico tým podľa europoslancov jasne ukázal, že rozumie, komu bola výzva adresovaná.



Účasť na oslavách podľa europoslancov hnutia vysiela signál, že Fico stojí na strane agresora. Ohrozuje tým postavenie Slovenska v Únii, vzďaľuje ho od svojich partnerov a tlačí ho do izolácie a vplyvu Ruska.



Fico v utorok (15. 4.) reagoval na Kallasovej výzvu na sociálnej sieti. „Nikto mi nemôže prikazovať, kam mám alebo nemám cestovať. Pôjdem do Moskvy, aby som vzdal úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR. Ako aj ďalším miliónom obetí besnenia nacistov. Tak, ako som vzdal úctu obetiam vylodenia v Normandii alebo v Tichomorí, alebo ako sa pôjdem pokloniť letcom RAF,“ napísal.