Europoslanci sa nezhodujú v názoroch na stav právneho štátu v SR
Podľa Ľudovíta Ódora (RE/PS) väčšina ľudí na Slovensku silno podporuje členstvo v EÚ a NATO.
Autor TASR
Štrasburg 11. februára (TASR) - Na pôde Európskeho parlamentu (EP) v stredu diskutovali europoslanci s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a Rady EÚ o stave právneho štátu a základných práv na Slovensku a možnom vplyve situácie na čerpanie fondov EÚ. Názory slovenských europoslancov na túto tému sa značne líšili, píše TASR.
Podľa Ľudovíta Ódora (RE/PS) väčšina ľudí na Slovensku silno podporuje členstvo v EÚ a NATO. Vyjadril preto podporu tým, ktorí sa postavili „samozvaným zemepánom“, a vyzdvihol skutočnosť, že SR „stále má nezávislé inštitúcie“. „EK, prokuratúra (EPPO) alebo OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) naďalej chránia finančné záujmy Európy a ľudí na Slovensku,“ dodal.
„Zmeny v Trestnom zákone sú zlé. My sami by sme za ne nehlasovali, určite by sme nikdy nepodporili znižovanie trestov za korupciu, za rozkrádanie alebo dílovanie drog,“ vyhlásil Milan Uhrík (ESN/Republika) s tým, že ide o šialenosti, ale na druhej strane mu príde rovnako zvrátené „prísť do EP a kydať na celú SR“.
Miriam Lexmann (EPP/KDH) vo svojom vystúpení uviedla, že ľudia si uvedomujú, že korupcia na Slovensku je rozšírená a okráda ich o lepší život. „Chcem sa jasne postaviť na stranu spravodlivosti a všetkých slušných občanov,“ konštatovala.
Ľuboš Blaha (nezaradený/Smer-SD) na slová Lexmann reagoval s tým, že korupcia a problémy s právnym štátom na Slovensku sú výmysly. „Len preto tu robia džihád proti Slovensku, lebo chceme mier s Ruskou federáciou, lebo máme dve pohlavia v ústave, lebo sme odmietli spochybňovanie Benešových dekrétov a odmietame spochybňovanie porážky fašizmu v Európe,“ zhodnotil.
Europoslankyňa Judita Laššáková (nezaradená/Smer-SD) zdôraznila, že „pravidlá musia platiť pre každého rovnako, aby boli inštitúcie EÚ považované nielen za dobré, ale hlavne za spravodlivé“. „Ak nezmeníme toto miesto výmeny názorov späť na svätyňu plurality o budúcnosti EÚ, staneme sa tým, čomu mnohí svojimi nerozumnými príspevkami pomáhate - popraviskom spravodlivosti,“ vyhlásila.
Podľa Kataríny Roth Neveďalovej (nezaradená/Smer-SD) platí vo veci zneužívania eurofondov na Slovensku prezumpcia neviny a v pléne EP zaznelo veľa nezmyslov. „Spolupráca s EK normálne funguje, takže netrepte tu nezmysly, overte si fakty a neklamte,“ uviedla.
