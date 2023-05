Europoslanci SR reagujú na pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

Brusel/Štrasburg 10. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu odporučil pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru aj napriek tomu, že šesť členských krajín, vrátane Slovenska, dohovor nechce ratifikovať. K situácii sa pre TASR vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.



Michal Wiezik (PS) uviedol, že násilie páchané na ženách je jedným z najväčších problémov našej demokratickej a modernej spoločnosti. "Nedokážeme dostatočne chrániť ženy pred fyzickým a psychickým násilím a na Slovensku nie sme schopní ani ratifikovať dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe. Je to výsmech všetkým obetiam domáceho násilia. Ratifikáciu tohto dohovoru preto plne podporujem," uviedol.



Aj Eugen Jurzyca (SaS) podporil pristúpenie EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu. "Násilie na ženách je spoločnosťou a inštitúciami často tolerované, a tak považujem za potrebné prijímať opatrenia, ktoré to zmenia," vysvetlil.



Peter Pollák (OĽANO) tvrdí, že jeho názor na ratifikáciu Istanbulského dohovoru ostáva nemenný. "Akékoľvek násilie, fyzické či sexuálne páchané na ženách ostro odsudzujem. Samotný dohovor a celá diskusia okolo neho mi však príde účelová, a to môže byť dôvod, prečo sa míňa účinku," skonštatoval.



Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že ide o vážnu tému, lebo každá tretia žena v EÚ bola fyzicky alebo sexuálne obťažovaná, ale je tiež právomoc členských krajín, či ratifikujú Istanbulský dohovor. "Je dôležité, aby sme pred tým nezatvárali oči a aby sa každé násilie riešilo. Je v kompetencii každej krajiny, aby pripravila legislatívny rámec na riešenie tejto témy a pripravila kroky, ktoré odhalia a potrestajú násilníkov. Istanbulský dohovor nie je jediným spôsobom ako to riešiť," upozornil.



Vladimír Bilčík (EPP), ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati tvrdí, že EÚ pristúpením k Istanbulskému dohovoru vyšle jasný signál nulovej tolerancie k násiliu na ženách. "Osobne ma mrzí, že na Slovensku Istanbulský dohovor náš parlament dodnes neratifikoval. Žiaľ, bol zneužitý na dezinformačnú kampaň, pričom sa pozornosť odklonila od toho, čo je v ňom skutočne napísané. No vďaka hlasovaniu na úrovni EÚ bude platiť pre všetky Európanky vrátane Sloveniek," vysvetlil.



Martin Hojsík (PS) ľutuje, že dohovor, ktorý poskytuje konkrétne kroky v boji za ochranu žien pred rodovo podmieneným násilím, sa kvôli nedorozumeniam stal na Slovensku symbolom kultúrnych vojen a populistických predvolebných kampaní. "Bezpečie žien doma či na pracovisku musíme chrániť, a je mi ľúto, že nám to tak dlho trvá. Preto som rád, že konečne ako EÚ ratifikujeme dohovor o násilí páchanom na ženách. A budem robiť všetko preto, aby sme ho ratifikovali a uviedli do života aj na Slovensku. Žiadna žena sa nemá báť o svoje bezpečie, len preto, že je žena," odkázal.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)