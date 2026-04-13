Europoslanci SR sa nezhodujú v otázke budúcich vzťahov EÚ a Maďarska
Podľa Miriam Lexmann (EPP/KDH) si maďarskí občania želajú, aby bola ich krajina súčasťou konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 13. apríla (TASR) - Slovenskí europoslanci v pondelok v rozhovoroch pre TASR rozdielne zhodnotili výsledok maďarských parlamentných volieb. Niektorí očakávajú zlepšenie vzťahov medzi Budapešťou a Bruselom, iní nepredpokladajú výraznú zmenu politiky pod vedením Pétera Magyara a zdôrazňujú potrebu zachovania dobrých vzťahov so Slovenskom.
Lucia Yar (RE/PS) tvrdí, že úradujúci maďarský premiér Viktor Orbán patrí medzi lídrov, ktorí najviac brzdili akcieschopnosť EÚ. „Maďarskí voliči krajine aj celej Európe jasne ukázali, že korupcia, vyčleňovanie sa z Európy, podpora od (ruského prezidenta Vladimira) Putina alebo kamarátstvo s (americkým prezidentom Donaldom) Trumpom znamená len jedno: že takého lídra budú občania hnať z Budínskeho hradu potupným krokom,“ vyhlásila Yar s tým, že očakáva zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Maďarskom.
Zároveň verí, že z výsledku volieb si „vezmú ponaučenie“ aj ďalší lídri mimo Maďarska. „Hoci súčasná (slovenská) vláda už dnes využíva obdobné prostriedky ako doterajší Orbánov režim vrátane klamstiev o Ukrajine, útokov na EÚ, silnej podpory pre Moskvu, po Magyarovom jednoznačnom víťazstve by si mohli uvedomiť, že nefungujú,“ povedala. Podľa nej možno očakávať oslabenie nadštandardných vzťahov medzi súčasnou slovenskou vládou a Budapešťou, „avšak v prospech EÚ, a teda aj v prospech našich občanov, ktorí vidia svoju budúcnosť podobne ako si ju včera (v nedeľu) zvolili naši susedia“, uviedla.
Podľa Miriam Lexmann (EPP/KDH) si maďarskí občania želajú, aby bola ich krajina súčasťou konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny,“ uviedla. Pripomenula, že víťazná opozičná strana Tisza patrí v Európskom parlamente do najväčšej frakcie EPP, no v niektorých otázkach týkajúcich sa Ukrajiny či medzinárodného obchodu nehlasovala spolu s ľudovcami.
Lexmann očakáva konštruktívne partnerstvo novej maďarskej vlády aj v susedských vzťahoch so Slovenskom. „Obávame sa však, že na ne môže mať vplyv časť novely Trestného zákona o Benešových dekrétoch, nakoľko bola táto téma vťahovaná aj do volebnej kampane... V záujme pokoja v regióne a ochrany slovenských občanov by mala vláda Fica sporné ustanovenia zrušiť,“ uviedla kvestorka europarlamentu.
Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) výsledok volieb rešpektuje a vyjadrila presvedčenie, že nový maďarský premiér bude pokračovať v „historicky“ najlepších slovensko-maďarských vzťahoch. „Napriek všetkým očakávaniam a nadšeným ováciám nepredpokladám, že Péter Magyar ako nacionalista zrazu zmení svoje nastavenie a bude slepo poslúchať Brusel. Brusel mu takisto ani nič nesľúbil, ani otvorenie kohútikov s eurofondami a ani opravu ropovodu Družba,“ podotkla Roth Neveďalová.
Výsledok volieb podľa Branislava Ondruša (nezaradený/Hlas-SD) predstavuje masívne odmietnutie politiky vlády Viktora Orbána. „Chcem však varovať všetkých bruselských nadšencov, že to nemusí znamenať nekritickú podporu politiky Európskej komisie,“ uviedol s tým, že výsledok hlasovania podľa neho skôr odráža odmietnutie „oligarchizácie“ Maďarska a podriadenie si všetkých inštitúcií, od verejnej správy a justície až po médiá. Zdôraznil, že nejde o „celoeurópsky obrat v prospech liberálnej politiky“, ako to podľa neho interpretujú niektorí európski lídri.
Vo vzťahu k Slovensku podľa Ondruša víťazstvo Magyara znamená, že vláda Roberta Fica stráca silného spojenca v niektorých otázkach. Zároveň verí, že v kľúčových oblastiach, ako energetika, potravinová bezpečnosť či ochrana hraníc EÚ, si obe krajiny zachovajú spoločný postoj. Ondruš vyjadril nádej, že predvolebné výroky o spochybňovaní Benešových dekrétov boli len rétorikou a že zmena vlády v Budapešti nepoškodí slovensko-maďarské vzťahy.
Milan Uhrík (ESN/Republika) zdôraznil, že rozhodnutie maďarských občanov treba rešpektovať. „Po 16 rokoch si vybrali zmenu. Je to ich voľba, treba to rešpektovať a ísť ďalej,“ poznamenal. Verí tiež, že vzťahy medzi Budapešťou a Bratislavou zostanú naďalej dobré.
Lucia Yar (RE/PS) tvrdí, že úradujúci maďarský premiér Viktor Orbán patrí medzi lídrov, ktorí najviac brzdili akcieschopnosť EÚ. „Maďarskí voliči krajine aj celej Európe jasne ukázali, že korupcia, vyčleňovanie sa z Európy, podpora od (ruského prezidenta Vladimira) Putina alebo kamarátstvo s (americkým prezidentom Donaldom) Trumpom znamená len jedno: že takého lídra budú občania hnať z Budínskeho hradu potupným krokom,“ vyhlásila Yar s tým, že očakáva zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Maďarskom.
Zároveň verí, že z výsledku volieb si „vezmú ponaučenie“ aj ďalší lídri mimo Maďarska. „Hoci súčasná (slovenská) vláda už dnes využíva obdobné prostriedky ako doterajší Orbánov režim vrátane klamstiev o Ukrajine, útokov na EÚ, silnej podpory pre Moskvu, po Magyarovom jednoznačnom víťazstve by si mohli uvedomiť, že nefungujú,“ povedala. Podľa nej možno očakávať oslabenie nadštandardných vzťahov medzi súčasnou slovenskou vládou a Budapešťou, „avšak v prospech EÚ, a teda aj v prospech našich občanov, ktorí vidia svoju budúcnosť podobne ako si ju včera (v nedeľu) zvolili naši susedia“, uviedla.
Podľa Miriam Lexmann (EPP/KDH) si maďarskí občania želajú, aby bola ich krajina súčasťou konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny,“ uviedla. Pripomenula, že víťazná opozičná strana Tisza patrí v Európskom parlamente do najväčšej frakcie EPP, no v niektorých otázkach týkajúcich sa Ukrajiny či medzinárodného obchodu nehlasovala spolu s ľudovcami.
Lexmann očakáva konštruktívne partnerstvo novej maďarskej vlády aj v susedských vzťahoch so Slovenskom. „Obávame sa však, že na ne môže mať vplyv časť novely Trestného zákona o Benešových dekrétoch, nakoľko bola táto téma vťahovaná aj do volebnej kampane... V záujme pokoja v regióne a ochrany slovenských občanov by mala vláda Fica sporné ustanovenia zrušiť,“ uviedla kvestorka europarlamentu.
Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) výsledok volieb rešpektuje a vyjadrila presvedčenie, že nový maďarský premiér bude pokračovať v „historicky“ najlepších slovensko-maďarských vzťahoch. „Napriek všetkým očakávaniam a nadšeným ováciám nepredpokladám, že Péter Magyar ako nacionalista zrazu zmení svoje nastavenie a bude slepo poslúchať Brusel. Brusel mu takisto ani nič nesľúbil, ani otvorenie kohútikov s eurofondami a ani opravu ropovodu Družba,“ podotkla Roth Neveďalová.
Výsledok volieb podľa Branislava Ondruša (nezaradený/Hlas-SD) predstavuje masívne odmietnutie politiky vlády Viktora Orbána. „Chcem však varovať všetkých bruselských nadšencov, že to nemusí znamenať nekritickú podporu politiky Európskej komisie,“ uviedol s tým, že výsledok hlasovania podľa neho skôr odráža odmietnutie „oligarchizácie“ Maďarska a podriadenie si všetkých inštitúcií, od verejnej správy a justície až po médiá. Zdôraznil, že nejde o „celoeurópsky obrat v prospech liberálnej politiky“, ako to podľa neho interpretujú niektorí európski lídri.
Vo vzťahu k Slovensku podľa Ondruša víťazstvo Magyara znamená, že vláda Roberta Fica stráca silného spojenca v niektorých otázkach. Zároveň verí, že v kľúčových oblastiach, ako energetika, potravinová bezpečnosť či ochrana hraníc EÚ, si obe krajiny zachovajú spoločný postoj. Ondruš vyjadril nádej, že predvolebné výroky o spochybňovaní Benešových dekrétov boli len rétorikou a že zmena vlády v Budapešti nepoškodí slovensko-maďarské vzťahy.
Milan Uhrík (ESN/Republika) zdôraznil, že rozhodnutie maďarských občanov treba rešpektovať. „Po 16 rokoch si vybrali zmenu. Je to ich voľba, treba to rešpektovať a ísť ďalej,“ poznamenal. Verí tiež, že vzťahy medzi Budapešťou a Bratislavou zostanú naďalej dobré.