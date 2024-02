Europoslanci SR sú za koniec beztrestnosti pre bezohľadných vodičov

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili utorňajšie návrhy pravidiel, ktoré by mali skoncovať s beztrestnosťou bezohľadného šoférovania v krajinách EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eugen Jurzyca (SaS/ECR) upozornil, že ak policajt pri závažnom porušení pravidiel zakáže zahraničnému vodičovi šoférovať auto, tento zákaz by mal platiť v celej Únii, nielen v danej krajine, ako je tomu dnes. "Takéto návrhy treba pochváliť. Aj preto, že až 40 percent cezhraničných priestupkov zostáva beztrestných. Každý občan EÚ, aj ten vo Svidníku, by mal mať istotu, že v jeho meste nejazdí vodič, ktorému bolo zakázané šoférovať napríklad v Amsterdame za to, že jazdil pod vplyvom alkoholu dvakrát vyššou rýchlosťou, než bola povolená," poznamenal.



Monika Beňová (Smer-SD/NI) verí, že rámec na zaistenie celoeurópskej platnosti rozhodnutí o odobratí, pozastavení alebo obmedzení vodičského preukazu vodiča, ktorý sa dopustil závažného dopravného priestupku mimo členského štátu, prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na európskych cestách. Návrh podľa nej rozširuje systém spolupráce medzi členskými štátmi a vzťahuje sa aj na dopravné priestupky, ktoré najviac prispievajú k nehodám, zraneniam a úmrtiam.



Martin Hojsík (PS/RE) zdôraznil, že cestní piráti sú cestnými pirátmi bez ohľadu na to, či prišli o vodičák v krajine, z ktorej pochádzajú, alebo v inej krajine EÚ. "V súčasnosti ak vodič spácha dopravný priestupok a príde o vodičský preukaz v inej krajine EÚ ako v tej, ktorá ho vydala, sa trest uplatňuje len v krajine spáchania priestupku. Bez akýchkoľvek obmedzení vo zvyšku EÚ. Naša polícia sa nemusí o zadržaní vodičáku v zahraničí dozvedieť," vysvetlil. Dodal, že preto prichádza návrh nových pravidiel EÚ s cieľom ukončiť beztrestnosť bezohľadného šoférovania naprieč Úniou, čím sa zlepší celková bezpečnosť cestnej premávky.



Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) ocenil, že nový návrh zavádza rovnaký meter pre všetkých. "Vítam opatrenie, ktorým sa končí beztrestnosť pre nezodpovedných vodičov. Po novom pred následkami nebude úniku a priestupok z cudziny sa bude riešiť aj v domovskej krajine. Prinesie to väčšiu bezpečnosť na cestách aj pre ľudí na Slovensku," odkázal.



Michal Wiezik (PS/RE) pripomenul, že vodičský preukaz šoférom nezoberú len tak. Ak niekomu pre opitosť zoberú vodičák v Nemecku, nemôže prísť domov, vyhlásiť ho za stratený, požiadať o nový a dopúšťať sa recidívy. "Jednotný systém evidencie vodičských preukazov v EÚ tomu zabráni," odkázal.



Ivan Štefanec (KDH/EPP) tvrdí, že ochrana života, zdravia a majetku musí mať prioritu. Preto EP nemôže tolerovať zneužívanie beztrestnosti bezohľadného šoférovania. "Zneužívať to vedia práve tí vodiči, ktorí páchajú priestupky v inej krajine ako v tej, v ktorej im bol vydaný vodičský preukaz. Tým pádom sa na nich doma obmedzenia a sankcie nevzťahujú," pripomenul.



Jozef Mihál (nezávislý/RE) je presvedčený, že návrh Európskej komisie na rozšírenie zákazov jazdy v celej Únii pri najzávažnejších dopravných priestupkoch povedie k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. "Tuto iniciatívu považujem za dôležitú, nakoľko sa vzťahuje na dopravné priestupky, ktoré najviac prispievajú k dopravným a smrteľným nehodám, ako je nadmerné prekročenie rýchlosti, alkohol za volantom alebo vedenie vozidla pod vplyvom drog," opísal situáciu.



Peter Pollák (Hnutie Slovensko/EPP) priznal, že nie je zástancom harmonizovania pokút v rámci EÚ, ale zaradenia jazdy bez platného vodičského preukazu do zoznamu závažných dopravných priestupkov podporuje a rovnako aj výmenu informácií o zákaze vedenia motorového vozidla medzi členskými krajinami.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)