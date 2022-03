Europoslanci: Témy MDŽ sú toho roku v tieni diania na Ukrajine

Štrasburg 8. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) ocenili hrdinstvo ukrajinských žien, ale aj statočnosť ruských a bieloruských žien, ktoré demonštrujú proti vojne na Ukrajine. K témam, ktoré sú pre ženy v EÚ a na Slovensku dôležité, sa pre spravodajcu TASR vyjadrili aj slovenskí europoslanci.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) uviedla, že hoci je Medzinárodný deň žien, témy ako snahy o zrovnoprávnenie žien a mužov, návrat žien na pracovný trh po materskej dovolenke, zdieľaná rodičovská dovolenka či dorovnávanie platov ustúpili udalostiam na Ukrajine. "Vojna dopadla najmä na ženy a na matky. Všetky odkazy sú dnes venované ženám, ktoré bojujú v prvej línii a sú ochotné zomrieť za svoju krajinu, ženám ktoré bez svojich manželov na fronte utekajú za hranice, aby zachránili deti. A sú to aj matky ruských vojakov, ktoré podľahli propagande a ich synovia sa možno vrátia v zinkových truhlách," opísala situáciu.



Ukrajinské utečenkyne, ak zostanú v členských štátoch EÚ dlhšie, budú potrebovať prácu. Ďuriš Nicholsonová sa zasadila o to, aby EP vo svojich uzneseniach žiadal sociálnu ochranu utečencov z Ukrajiny, ich automatické zaradenie na pracovné trhy, kde nesmú byť diskriminované, a tiež, aby sa po príchode do EÚ nestali obeťami obchodovania s ľuďmi.



Miriam Lexmann (KDH) konštatovala, že MDŽ je dôvodom zamyslieť sa nad nerovnosťou medzi príjmami mužov a žien. To podľa nej nezmenia zákony, ale treba pracovať s ľuďmi. Upozornila aj na iný problém - započítavanie materskej rodičovskej dovolenky do sociálneho systému, kde je Slovensko zrejme na chvoste Európy.



"Spoločnosť potrebuje deti, ale Slovensko nedostatočne zhodnocuje investíciu žien do výchovy detí, čo neskôr vedie k chudobe žien vo vyššom alebo v dôchodkovom veku," uviedla. V EP sa snaží, aby sa viac hovorilo o tejto nespravodlivosti, lebo ide aj o udržateľnosť sociálneho systému. Aj preto navrhla viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré vyzývajú, aby materská dovolenka bola v krajinách EÚ lepšie započítavaná do sociálneho systému. Podľa nej treba viac urobiť pre to, aby aj matky s deťmi mali zaistený kariérny rast, lebo ženy-matky neraz prinášajú firmám nové nápady a impulzy.



Lexmann ocenila, že Slovensko sa zomklo a vyjadruje solidaritu Ukrajincom na úteku: "Je dôležité, aby sme týmto ženám dlhodobo poskytli taký priestor, v ktorom budú môcť popri bolesti v sebe viesť dôstojný život. To znamená zaradiť ich deti do škôl a škôlok a uvoľniť ich pre pracovný trh."



Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že MDŽ tento rok na Ukrajine zažíva množstvo žien v katastrofálnych existenčných podmienkach. Ocenil hrdinstvo viac ako 30.000 žien slúžiacich v ukrajinskej armáde a vyzval na pietnu spomienku za ženy, ktoré padli v boji. "Ukrajinské ženy spia v pivniciach, krytoch, v staniciach metra, v zime, bez prístupu k teplej vode, s nedostatkom jedla, elektriny a často bez možnosti spojenia so svojimi blížnymi. Budia sa na bombardovanie a sú pripravené kedykoľvek v noci vstať a utekať s deťmi do ďalšieho úkrytu," povedal.



Michal Šimečka (PS) pripomenul, že aj na pôde EP zaznieva, že treba pomôcť narastajúcemu počtu ukrajinských utečencov a zamerať sa na ženy a ženy s deťmi. To by sa malo odzrkadliť aj v pomoci krajinám ako Slovensko a Poľsko, kam smeruje veľký počet utečencov, aby sa predišlo rizikám, ako sú sexuálne násilie či obchodovanie s ľuďmi. "Bude ich treba ich začleniť do nášho života a na trh práce. Budem o to žiadať aj počas mojich rozhovorov s predstaviteľmi Európskej komisie," uviedol.