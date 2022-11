Europoslanci vítajú aj kritizujú kvóty na rodovú rovnosť vo firmách

Na archívnej snímke europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel/Štrasburg 23. novembra (TASR) - Smernica o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorú v utorok prijal Európsky parlament, narazila na pochopenie aj kritiku slovenských europoslancov, informoval v stredu spravodajca TASR.Miriam Lexmann (KDH) hovorí, že na základe dlhoročných skúseností z tretích krajín si uvedomuje, že kvóty na volené pozície, na miestnej aj na celoštátnej úrovni, sú v rozvojových krajinách niekedy nevyhnutnosťou na to, aby ženy dokázali prelomiť fiktívny sklenený strop.myslí si Lexmann.Monika Beňová (Smer-SD) pripomenula, že podiel žien na riadení firiem v jednotlivých členských štátoch EÚ sa vzájomne líši, no v priemere ho možno považovať za nízky a v tejto téme sa Únia dlhodobo dostatočne neposúva.vysvetlila Beňová. Podľa nej to firmy prinúti zaoberať sa spravodlivejším nastavením svojej personálnej politiky, aby boli schopné zaistiť rovnosť šancí, čo sa týka možností presadenia.Vladimír Bilčík (Spolu) poznamenal, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách v mnohých oblastiach, hoci tvoria takmer polovicu pracovnej sily a viac ako polovicu absolventov univerzít.uviedol Bilčík a dodal, že podporuje zavedenie transparentných postupov prijímania zamestnancov do spoločností tak, aby uprednostnili nedostatočne zastúpené pohlavie, ak existuje možnosť výberu medzi dvoma rovnako kvalifikovanými žiadateľmi.Martin Hojsík (PS) skonštatoval, že hoci v EÚ máme vzdelané a skúsené mladé ženy, vo vedúcich pozíciách stále dominujú muži.dodal Hojsík.Eugen Jurzyca (SaS) si myslí, že ženy čelia v živote mnohým umelým bariéram, ktorým muži čeliť nemusia a je správne tieto bariéry odstraňovať.domnieva sa Jurzyca.Peter Pollák (OĽANO) vyjadril presvedčenie, že povinné kvóty prispejú k markantnejšej zmene v oblasti väčšieho zastúpenia žien v riadiacich orgánoch spoločností.uviedol Pollák.