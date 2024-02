Europoslanci z troch frakcií podporili protesty Slovákov v Bruseli

Brusel 1. februára (TASR) - Protivládny protest Slovákov žijúcich v Belgicku po prvýkrát verejne podporili aj slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) z opozičných politických strán. Niekoľko desiatok demonštrantov sa vo štvrtok popoludní stretlo v Bruseli pri hlavnom sídle inštitúcií EÚ, informuje spravodajca TASR.



Organizátori demonštrácie v Bruseli poslali pozvánku všetkým opozičným europoslancom, Na protestné podujatie prišli traja z troch rôznych politických frakcií – Martin Hojsík (PS) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE), Eugen Jurzyca (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a Ivan Štefanec (KDH), vedúci slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v EP. Všetci traja požiadali aj o možnosť predniesť prejav pred účastníkmi protestu.



Hojsík skonštatoval, že aj Slovákom žijúcom v zahraničí záleží na domovine a na tom, aby Slovensko zostalo demokratické, s vládou zákona bez vládnutia mafie.



"Je právom vlády meniť trestný zákon, ale nie takéto skrátené legislatívne konanie, kde oni teraz zliepajú problémy a ukazuje sa, že budú zliepať to zliepané. Je to šité horúcou ihlou na prospech zopár ľudí obvinených z trestných činov," opísal situáciu.







Jurzyca pripomenul, že Brusel je ďalšie európske mesto, v ktorom sa Slováci pridávajú k protestom proti tomu, čo sa deje so spravodlivosťou na Slovensku.



"Hoci sú títo ľudia momentálne v Bruseli, stále sa cítia byť doma na Slovensku a záleží im na tom ako Slovensko funguje. Chcú, aby to bola otvorená, demokratická a spravodlivá spoločnosť. Veria tomu, že keď vydržia chodiť to dávať takto najavo, tak vládne strany pochopia, že takto ďalej konať nemôžu," povedal.



Štefanec ocenil, že na Slovensku pribúdajú mestá, kde sa konajú protesty, spolu s nimi rastie aj počet miest v Európe, kde sa Slováci solidárne pridávajú k domácim protestom.



"Je dôležité, že im záleží na budúcnosti našej krajiny. To, čo sa deje na Slovensku nie je normálne. Všetkým je jasné, že premiérovi Robertovi Ficovi ide len o seba, o ochranu svojich ľudí a nie o budúcnosť svojej krajiny," vysvetlil. Dodal, že Slováci v "srdci Európy" prišli podporiť volanie po rovnosti pred zákonom, aby Slovensko bolo pre slušných ľudí, protestovať proti návrhom na znižovanie trestov za korupciu a rušeniu protikorupčných inštitúcií. Zdôraznil, že proti tomu sa jasne vyjadril aj Európsky parlament, Európska komisia aj Európska prokuratúra.



Bruselské podujatie bolo prvým zo štvrtkových protestných podujatí Slovákov v zahraničí. Podľa informácií TASR sa vo štvrtok večer konali aj v Prahe, Brne, Paríži, Krakove, Luxemburgu a v írskom Newbridge.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)