Europoslanci zo SR: EÚ nechce obchodnú vojnu s USA

Brusel 13. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu diskutovali o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA pod vedením novej administratívy Donalda Trumpa. K téme sa vyjadrili aj slovenskí europoslanci z viacerých politických frakcií, informuje bruselský spravodajca TASR.



Diskusia v EP o dôsledkoch víťazstva Donalda Trumpa na transatlantické vzťahy sa konala so zástupcami členských krajín a Európskej komisie.



Týždenník Politico v stredu uviedol, že Trump pripravuje nové "univerzálne" clá do výšky 20 percent na všetky tovary vstupujúce do USA a 60 percent na dovozy z Číny.



Podpredseda EP Martin Hojsík (Obnovme Európu/PS) tvrdí, že EÚ musí dokázať "stáť na vlastných nohách", nebyť závislá od nikoho a byť dostatočne silná. "Aj pre Slovensko je výhodné, aby Európa bola silnejšia, aby sme pracovali na jednotnejšej Európe, ktorá dokáže ochrániť svoje záujmy - či už voči Spojeným štátom alebo iným," vysvetlil.



Ak dôjde k obchodnej vojne medzi EÚ a USA, bude to musieť riešiť aj Maroš Šefčovič, poverený v eurokomisii obchodnou politikou a ekonomickou bezpečnosťou Únie. Hojsík naznačil, že potrebné je vyjednávanie, nie boj. Vyjadril tiež nádej, že Šefčovič dokáže, že tento post mu bol zverený oprávnene a že transatlantické vzťahy budú kvalitné a férové.



Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) uviedla, že EÚ sa musí stať nezávislejšou. "Budeme musieť viac podporovať vlastnú ekonomiku a priemysel. Nemôžeme čakať veľkú podporu od Spojených štátov. Už sme v obchodnej vojne, nielen s Čínou, ale aj USA," povedala. Nazdáva sa, že bude zrejme potrebné prehodnotiť politiku, ktorá v Európe obmedzuje priemysel. Odkázala na extrémnu zameranosť na zelenú ekonomiku, pričom navrhla zlepšovanie legislatívy a odbúravanie byrokracie pri prijímaní nových nariadení.



Európa podľa nej nemôže vyčítať Trumpovi, že chce chrániť americkú ekonomiku, ale musí sa o to isté snažiť sama. Tvrdí, že to potvrdil aj Šefčovič počas vypočúvania, keď povedal, že EÚ sa musí viac zaoberať sama sebou a prehodnotiť svoj systém fungovania.



Dodala, že ak Trump zavedie clá, EÚ musí odpovedať rovnako, aby pomohla svojim výrobcom. Nemôže sa však stať "pevnosťou", keďže je otvorenou ekonomikou a potrebuje zahraničný obchod.



Miriam Lexmann (EPP/KDH) verí, že Trump aj napriek niektorým svojim vyhláseniam bude pestovať transatlantické vzťahy, lebo vie, že EÚ a USA sú spojenci, ktorí musia chrániť vo svete mier, ľudské práva a demokraciu. "Dúfam, že Trump bude verný tomu, čo už ako prezident dokázal. Transatlantické vzťahy svojím spôsobom podporil tým, že nás vyzval, aby sme viac investovali do obrany - čo je dôležité dnes, keď máme vojnu na hraniciach," vysvetlila.



Je za to, aby EP rokoval s republikánmi aj demokratmi, aby posilňoval transatlantickú spoluprácu a spolu s nimi riešil otázku, ako sa postaviť hrozbám, ktoré predstavuje Čína. Privítala, že šéfom americkej diplomacie bude Marco Rubio, s ktorým roky spolupracovala na projektoch podpory demokracie a slobody vo svete.



Branislav Ondruš (nezávislý/Hlas-SD) spomenul, že vo výbore EP pre medzinárodný obchod už zasadala monitorovacia skupina pre obchodné vzťahy s USA. Zatiaľ ide o všeobecné debaty, lebo podľa neho nie je jasné, ako sa Trump napokon zachová. Ondruš si však myslí, že ak USA clá zavedú, tak to bude umiernenejším spôsobom. "Európsko-americké vzťahy sú tak previazané, že obchodná vojna nie je v záujme nikoho," dodal. Je však podľa neho potrebné, aby EP situáciu pozorne sledoval a diskutoval o všetkých scenároch.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)