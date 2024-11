Europoslanec B. Ondruš podporí zloženie novej Európskej komisie

Bratislava 25. novembra (TASR) - Europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš podporí pri hlasovaní nové zloženie Európskej komisie (EK). Rozhodol sa tak aj vzhľadom na podporu, ktorú získal nominant na eurokomisára za Slovensko Maroš Šefčovič, hoci Ondruš nepodporil Ursulu von der Leyenovú na čelo EK. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Sľubuje, že Hlas-SD bude EK konfrontovať s pozíciami, ktoré pôjdu proti záujmom Slovenska. Zároveň Ondruš vyčíta europoslancom za PS a KDH, že podporujú návrh finančnej podpory na nákup zbraní pre Ukrajinu.



"Vzhľadom na bezvýhradnú podporu, ktorú v Európskom parlamente získal náš nominant Maroš Šefčovič a rovnako aj vzhľadom na to, že si rovnako ako pri schvaľovaní vlády v Národnej rade, ani v Európskom parlamente, nemôžete vyberať medzi jednotlivými členmi, ktorých chcete podporiť a ktorých nechcete podporiť, ale musíte hlasovať o celku, tak v tomto prípade vás chcem informovať, že Hlas v stredu podporí nástup novej Európskej komisie a urobíme to pre Slovensko a pre občanov žijúcich na Slovensku," vyhlásil Šutaj Eštok.



Šefčovič sa podľa šéfa Hlasu-SD celý život hlási k sociálnej demokracii. "Nominácia Maroša Šefčoviča je výpoveďou o vláde, ale aj o politickej strane Hlas, ktorá je profesionálna a zodpovedná, skúsená, ale aj sebavedomá," vyhlásil s tým, že kritizoval postoj slovenských europoslancov z radov opozície. "To, čo okolo tejto nominácie zohrala naša slovenská opozícia na čele s kým iným ako s Progresívnym Slovenskom, je výpoveďou frustrovaných ľudí, je výpoveďou neschopnosti, pokračujúcom odtrhnutí od reality tak na slovenskej, ako aj na európskej scéne," povedal. Europoslanci z PS a KDH podľa neho o Slovensku nehovoria nič pekné, šíria lži a očierňujú dianie v krajine.



Hlas-SD zdôrazňuje, že Šefčovič bude mať na starosti obchodnú politiku EÚ. Verí, že Šefčovič bude "veľmi silne" zastávať nielen európske, ale aj slovenské národné záujmy.



Ondruš zdôraznil, že Hlas-SD nepodporí návrh, aby z nášho rozpočtu šli peniaze na nákup zbraní pre Ukrajinu. "Progresívne Slovensko a KDH sa pridáva k návrhom, ktoré sú pre našich občanov vyslovene škodlivé," uviedol Ondruš. Hlasovať podľa neho mali za rozhodnutie, na základe ktorého by členské štáty EÚ mali každý rok vyčleniť z vlastných národných prostriedkov 0,25 percenta HDP na nákup zbraní pre Ukrajinu.