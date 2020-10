Europoslanec: Testovanie na Slovensku bude dobrým príkladom pre Európu

Zborov 25. októbra (TASR) – Som presvedčený o tom, že pilotné testovanie, ktoré sa koná na Slovensku, bude dobrým príkladom pre celú Európu. Počas návštevy obce Zborov v Bardejovskom okrese, kam prišiel vypomáhať s plošným testovaním na ochorenie COVID-19, to povedal europoslanec Peter Pollák.



"Bol som veliacim pracovníkom počas prvej vlny, kde sme mali uzatvorené niektoré lokality a tam som niečo podobné riadil. V obci Kružlov som od rána asistoval pri testovaní a teraz som navštívil obec Zborov, kde sa snažím osobnou iniciatívou prispieť k tomu, aby testovanie dopadlo veľmi dobre," uviedol pre TASR Pollák, ktorý verí, že pre plošné testovanie sa rozhodnú aj ostatné európske krajiny.



"Som presvedčený o tom, že toto pilotné testovanie, ktoré prebieha na Slovensku, bude dobrým príkladom pre celú Európu. Čo najskôr treba stiahnuť z obehu čo najviac pozitívnych ľudí. Potom nebude mať kto šíriť chorobu a budeme si môcť žiť slobodne," skonštatoval Pollák.



Účasť rómskej komunity na testovaní sa podľa neho podobá účasti majoritného obyvateľstva. "Som rád, že aj v rómskych komunitách zobrali testovanie veľmi vážne," doplnil Pollák.



V Zborove bolo v piatok (23. 10.) a v sobotu (24. 10.) otestovaných približne 1800 ľudí, z nich 55 pozitívne. "Pomerne dosť veľká časť pozitívnych je v dvoch domovoch sociálnych služieb, ktoré máme pod kontrolou, respektíve to rieši už okresná hygiena. Pracovisko je v uzavretom režime," priblížil starosta obce Zborov Ján Šurkala.



Ako ďalej povedal, pred celoplošným testovaním, ktoré má byť v ďalších dňoch, sa musí dohodnúť s ľuďmi, ktorí mu pomáhajú so zabezpečením, na tom, či sa na ňom opäť zúčastnia.



"Doteraz, žiaľ, nie sú jasné informácie, či ich máme zamestnať na dohodu my ako obec alebo iná štátna inštitúcia. Zdravotníci sú vyriešení, administratívni pracovníci a iný obslužný personál nie. Samozrejme, odmenu si zaslúžia a dostanú ju, ak by to malo ísť aj z obecného. Určite si to budem uplatňovať od štátu, lebo tak to bolo proklamované," dodal Šurkala s tým, že aj pre iné samosprávy to bude veľký logistický otáznik.