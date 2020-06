Bratislava 10. júna (TASR) – Európska komisia (EK) nezačne sankčné konanie voči Slovensku pre záchrankový tender. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však musí upraviť podmienky verejného obstarávania na zdravotnú záchrannú službu (ZZS). Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s výberovým konaním na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby dostalo stanovisko EK ešte v apríli. Tá v ňom skonštatovala rozpor slovenskej legislatívy s pravidlami Európskej únie v oblasti verejného obstarávania. To, že sa Komisia rozhodla nezačať sankčné konanie, považuje rezort zdravotníctva "za prvý úspech na ceste k transparentnosti v tejto téme".



"Po dôkladnej analýze budú predstavené scenáre možných riešení danej problematiky," doplnila Eliášová. V tejto veci má minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) podľa hovorkyne dve priority, a to urobiť z výberu záchranných služieb transparentný proces, ktorý bude v súlade so smernicou EÚ, a zároveň zabezpečiť plynulé poskytovania zdravotnej starostlivosti.



Prípad výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur, ktoré sa v polovici júna 2019 týkalo 328 bodov, viedol k odvolaniu vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška. Kauza ukázala na možné prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Najviac bodov získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.



Hľadanie nového šéfa ÚDZS zostalo na novom šéfovi rezortu zdravotníctva Krajčím. Podľa právneho výkladu MZ SR zrušenie tendra nie je možné a ministerstvo nedisponuje zákonnou pôsobnosťou zrušiť toto výberové konanie. V prípade konajú aj orgány činné v trestnom konaní.