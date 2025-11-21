< sekcia Slovensko
Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. Informuje o tom TASR.