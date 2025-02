Európska vysielacia únia má 75 rokov, medzi jej členov patrí aj STVR

Ženeva/Bratislava 12. februára (TASR) - Eurovision Song Contest, animovaný seriál The Animals of Farthing Wood, Hry bez hraníc a ďalšie spravodajské, športové a kultúrne programy či prenosy sa spájajú s dlhoročnou činnosťou Európskej vysielacej únie (EBU). Ide o európske združenie verejnoprávnych, ale aj niektorých súkromných, rozhlasových a televíznych staníc. Medzi hlavné záujmy EBU patrí výmena programov či prenosov medzi združenými médiami. Od vzniku EBU uplynie v stredu 12. februára 75 rokov.



Definícia poslania verejnoprávnych televíznych či rozhlasových staníc sa spája s Johnom Reithom, ktorý bol v rokoch 1927 - 1938 generálnym riaditeľom britskej BBC. Hlavnou úlohou verejnoprávnych médií je podľa neho vzdelávať, informovať a zabávať. Reith patril medzi významných podporovateľov Medzinárodnej vysielacej únie (IBU), ktorá bola predchodkyňou EBU. IBU založili 4. apríla 1925 v období výrazného rozširovania rozhlasového vysielania.



Európska vysielacia únia vznikla 12. februára 1950 na konferencii viac ako 20 vysielacích európskych spoločností v britskom prímorskom meste Torquay. Do prvej polovici 90. rokov 20. storočia združovala spoločnosti zo západnej Európy a Stredomoria. V roku 1993 však zanikla Medzinárodná organizácia pre rozhlas a televíziu (OIRT), ktorej členmi boli vysielatelia zo strednej a východnej Európy, ktorí sa po zániku OIRT začlenili do EBU.



V roku 1950 sa uskutočnilo aj prvé medzinárodné televízne spojenie medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Britskí diváci mohli sledovať festival v meste Calais vrátane ohňostroja na Place de l'Hotel de Ville. O štyri roky neskôr z iniciatívy vtedajšieho šéfa EBU Marcela Bezençona sa priamym prenosom z festivalu narcisov vo švajčiarskom Montreux spustila televízna sieť Eurovízia. Priamy prenos z festivalu mohli sledovať diváci v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.



Jedným z najúspešnejších projektov EBU je dodnes populárna hudobná súťaž spevákov a skupín Eurovision Song Contest, vďaka ktorej napríklad odštartovala svoju úspešnú kariéru švédska skupina ABBA. Prvá súťaž Eurovision Song Contest sa konala vo švajčiarskom Lugane 24. mája 1956. Zúčastnilo sa na nej sedem krajín a celkovo desať národných vysielateľov vysielalo šou naživo domácemu publiku. Medzi úspešné programy patrila aj súťažná hra Jeux Sans Frontieres, na Slovensku a v Česku známa ako Hry bez hraníc, ktorá sa vysiela v rokoch 1965 – 1999.



V roku 1960 kúpila EBU práva na olympijské hry v Ríme za 1,2 milióna amerických dolárov. Išlo o prvú z nasledujúcich mnohých ďalších zmlúv o kolektívnych právach na vysielanie športových podujatí. Dnes EBU prináša viac ako 170 veľkých športových podujatí stovkám miliónov divákov v celej Európe aj mimo nej. Prvým koprodukčným programom sa stal animovaný seriál The Animals of Farthing Wood, ktorý vytvorili členovia EBU v roku 1993 na motívy rovnomennej knihy Colina Danna.



V súčasnosti EBU združuje 113 členských organizácií v 56 krajinách a ďalších 31 spolupracovníkov v Ázii, Afrike, Austrálii a Amerike. Medzi členské vysielacie spoločnosti patrí aj Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Bieloruskému členovi EBU bolo pozastavené členstvo v máji 2021. Ruským členom EBU zasa v máji 2022.



Členské organizácie spoločne oslovujú viac ako miliardu ľudí na celom svete a vysielajú v 153 jazykoch. Prevádzkujú takmer 2000 televíznych, rozhlasových a online kanálov a služieb a ponúkajú množstvo obsahu aj na iných platformách.



EBU sídli v Ženeve a súčasným generálnym riaditeľom je od októbra 2017 Noel Curran.