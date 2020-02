Európske občianske združenia obhajujú obete už 30 rokov

Brusel 21. februára (TASR) - Novú kampaň nazvanú "One Voice One Cause (Spoločný hlas, spoločná vec)" spustilo združenie Victim Support Europe (VSE) v súvislosti s Európskym dňom obetí trestných činov, ktorý pripadá na 22. februára. Na sociálnych sieťach s hashtagom #onevoiceonecause sa ňou obracia na členské štáty EÚ, na európske inštitúcie, na predstaviteľom občianskej spoločnosti a aktivistov obhajujúcich práva obetí trestných činov, aby pokračovali v zasadzovaní sa vo veci obhajoby práv a riešení situácie obetí zločinov.



Združenie Victim Support Europe sa zasadzuje za práva obetí trestných činov a usiluje sa im dávať nádej. Združenie, zastrešujúce 40 národných organizácií zaoberajúcich sa problematikou podpory obetiam trestných činov v 26 európskych štátoch, si v tomto roku pripomína 30. výročie vzniku.



Biely kruh bezpečia (BKB) pôsobiaci v Českej republike 20. februára pripomenul: "Medzi základné práva obetí trestných činov patrí právo na informácie o miestach, kde môžu získať pomoc. K tomu má dôjsť automaticky pri prvom kontakte s obeťou. Je totiž preukázané, že včasné informácie o miestach pomoci otvárajú obetiam trestných činov cestu k čerpaniu ďalších kľúčových práv. Lenže situácia v ČR je zatiaľ neuspokojivá."



Napríklad vo Francúzsku pri príležitosti tohto európskeho dňa ministerstvo spravodlivosti organizuje 21. - 22. februára Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť aj profesionálov, ktorí si potrebujú doplniť znalosti v danej problematike.



V európskych krajinách sa za dodržiavanie práv obetí trestných činov zasadzujú najmä občianske združenia.



V Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ) bola 14. novembra 2012 uverejnená Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2012/29), ktorá nadobudla účinnosť nasledujúci deň. Členské štáty EÚ mali do 16. novembra 2015 uviesť do praxe zákony, právne predpisy a opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Na Slovensku k úplnej transpozícii došlo v roku 2017 Zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale ustanovuje aj niektoré pojmy a definuje práva obetí trestných činov ako právo na informácie a rozsah informácií, právo na poskytnutie odbornej pomoci, právo na právnu pomoc a psychologickú pomoc a iné. Okrem toho upravuje formu pomoci obetiam trestných činov, uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe.



Európske organizácie poskytujúce služby obetiam rôznych foriem zločinov založili v roku 1989 Európske fórum služieb obetiam. O rok neskôr, 22. februára 1990, britská vláda zverejnila Chartu obetí zločinu.



Od roku 1993 sa 22. február pripomína ako Európsky deň obetí trestných činov.



Na Slovensku sa obetiam trestných činov venovali členovia Občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia.



Európske fórum služieb obetiam (VSE, predtým European Forum for Victim Services) vzniklo v roku 1990, aby podporilo rozvoj efektívnych služieb pre obete trestných činov v celej Európe. Sídlo má v Bruseli.