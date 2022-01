Európski liberáli navrhli Šimečku na podpredsedu Európskeho parlamentu

Brusel 13. januára (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, ktorý po nástupe do zákonodarného zboru EÚ v roku 2019 získal podpredsednícku funkciu v liberálnej frakcii Obnovme Európu (RE), má na budúci týždeň historickú šancu stať sa podpredsedom EP. Šimečka to vo štvrtok uviedol na Facebooku s tým, že na túto funkciu ho navrhli jeho stranícki kolegovia z frakcie Obnovme Európu.



K zmene na vedúcich pozíciách EP dochádza vždy v polovici volebného obdobia. V utorok 18. januára sa uskutočnia voľby nového predsedu, voliť sa budú aj podpredsedovia a kvestori. V neskoršej fáze dôjde aj k niektorým zmenám na postoch predsedov výborov, pričom sa zohľadní aj najnovší pohyb v politických frakciách (odchod a príchod nových členov) a politická rovnováha medzi nimi.



"Ak na budúci týždeň v Štrasburgu získam podporu pléna, stal by som sa historicky prvým Slovákom na tomto poste. Veľmi si vážim prejav dôvery od tretej najväčšej frakcie v europarlamente, v ktorej mám na starosti ochranu právneho štátu a demokracie, témy bezpečnosti a zahraničnej politiky," uviedol Šimečka.



V tejto súvislosti pripomenul, že s miestom podpredsedu EP súvisí väčšia zodpovednosť aj vplyv na chod celej inštitúcie. Znamená to tiež spolupredsedanie plenárnym schôdzam a oficiálne zastupovanie EP navonok.



"Som presvedčený, že na tieto nové úlohy som plne pripravený. Mám skvelý tím a podporu kolegov v Bruseli aj na Slovensku."



Pôvodne dvojčlenná delegácia slovenských liberálnych europoslancov v EP, do ktorej patril aj Martin Hojsík (PS), sa rozrástla na dvojnásobok, keď Šimečka presvedčil o vstupe do frakcie poslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú (pôvodne SaS, teraz nezávislá), ktorá opustila skupinu konzervatívcov a reformistov, a Michala Wiezika (pôvode Spolu, teraz PS), ktorý odišiel od ľudovcov.



Slovenskí liberáli sa tak spolu s ľudovcami (EPP) stali najpočetnejšou národnou delegáciou, pričom preskočili trojčlennú skupinu socialistov a demokratov (S&D).



Doteraz najvyššiu funkciu v štruktúrach EP mali Vladimír Maňka (január 2017 - jún 2019) a Monika Beňová (júl 2019 - január 2022), obaja Smer-SD a S&D, ktorí boli kvestormi a teda členmi širšieho predsedníctva EP.



spravodajca TASR Jaromír Novak