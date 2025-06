Európsky parlament ocenil 17 slovenských škôl

Bratislava 23. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) v pondelok v Bratislave ocenil 17 slovenských škôl v rámci programu Ambasádorská škola EP. Najúspešnejším bol tím Obchodnej akadémie v Leviciach. Certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu získalo 30 učiteľov a 176 študentov. TASR tom informoval tlačový atašé EP Ján Jakubov.



Na prvom mieste skončila Obchodná akadémia v Leviciach, druhé miesto obsadila Stredná odborná škola pedagogická v Prešove, tretie miesto získala Obchodná akadémia Dudova v Bratislave a na štvrtom mieste sa umiestnila Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi. „Štvorica najúspešnejších tímov strávi pracovný deň v Európskom parlamente v Štrasburgu,“ podotkol Jakubov.



Titul Ambasádorskej školy EP za školský rok 2024/2025 okrem toho získalo Gymnázium Ľ. Štúra v Michalovciach, gymnázium zo Sniny, Obchodná akadémia Nevädzová z Bratislavy, Spojená škola z Detvy, Spojená škola - Stredná odborná škola Záhradnícka z Malinova, Stredná odborná škola pedagogická z Modry a Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským z Bratislavy. Taktiež Stredná odborná škola z Revúcej, Súkromná stredná odborná škola z Revúcej, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského z Košíc, Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy, Stredná odborná škola elektrotechnická z Popradu a Gymnázium P. J. Šafárika z Rožňavy.



Program Ambasádorská škola EP (EPAS) sa začal na Slovensku realizovať v školskom roku 2016/17 a zapojilo sa doň spolu 157 stredných škôl z celého Slovenska, pričom 117 z nich získalo titul „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“. Titul senior ambasádorov získalo počas deviatich ročníkov programu vyše 230 učiteľov a 1448 študentov sa stalo junior ambasádormi, priblížil Jakubov.



Vysvetlil, že EPAS je vzdelávací program zameraný na žiakov stredných a odborných škôl. „Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách,“ povedal.



Vzdelávací program sa podľa Jakubova realizuje pomocou aspoň jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Učitelia majú na starosti vzdelávací aspekt zameraný najmä na európsku parlamentnú demokraciu. Spolu so študentmi následne robia informačné a propagačné aktivity v rámci svojej školy, uviedol.



Žiaci najaktívnejších škôl sú zapájaní do aktivít EP a so svojimi kolegami z iných členských štátov sa zúčastňujú na podujatiach v Štrasburgu, Bruseli a iných mestách EÚ.