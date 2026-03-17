< sekcia Slovensko
Európsky samit vidieckej mládeže zvíťazil v národnom kole súťaže
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Európsky samit vidieckej mládeže zvíťazil v tohtoročnom národnom kole Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. Vybrala ho šesťčlenná porota. Cena je udeľovaná projektom podporujúcim európske porozumenie a integráciu. TASR o tom informovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Vyhlásenie prvých troch miest Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež sa uskutoční 12. mája v nemeckom Aachene.
„Európsky samit vidieckej mládeže je európskou iniciatívou zameranou na posilnenie hlasu a participácie mladých ľudí z vidieckych oblastí na formovaní budúcnosti Európy. Toto medzinárodné podujatie vytvára inkluzívny priestor, kde sa mladí ľudia z rôznych krajín môžu stretnúť, vymeniť si skúsenosti a spolupracovať na riešení spoločných výziev a zlepšení života vo vidieckych komunitách,“ priblížila kancelária.
Účastníci Európskeho samitu vidieckej mládeže majú možnosť zapojiť sa do workshopov, diskusií a dialógu s predstaviteľmi verejnej správy na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Cieľom je vypracovať politické odporúčania v otázkach, ako sú duševné zdravie, sociálne začlenenie, udržateľný rozvoj vidieka, zodpovednosť za klímu a demokratická účasť.
Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež udeľuje každoročne Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene mladým Európanom vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť je možné projekty, ktoré podporujú spoluprácu a porozumenie v Európe, posilňujú spoločné povedomie o európskej identite a integrácii, povzbudzujú mladých ľudí k aktívnej účasti na demokratických procesoch v Európe či poskytujú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.
Tri víťazné európske projekty získajú okrem ceny aj finančnú odmenu na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Trojica európskych víťazov získa aj možnosť zapojiť sa do programu Schumanových stáží Európskeho parlamentu.
Od roku 2008 sa o Európsku cenu Karola Veľkého uchádzalo už viac ako 7600 projektov.
