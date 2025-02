ESĽP potvrdil porušenie práva na vzdelanie v prípade rómskeho žiaka

Bratislava 28. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že v prípade Salay proti Slovenskej republike, týkajúcom sa sťažovateľa rómskeho pôvodu, bolo porušené jeho právo na vzdelanie a zákaz diskriminácie. Rovnako potvrdil, že výsledky vyšetrení, ktoré sa použili na rozhodovanie o zaradení sťažovateľa do špeciálnej triedy, mohli byť kultúrne a jazykovo neobjektívne, čo predstavovalo riziko diskriminačnej nesprávnej diagnózy. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Ako MS priblížilo, sťažovateľ rómskeho pôvodu sa v roku 2004 dostal najprv do nultého ročníka základnej školy a následne bol zaradený do špeciálnej triedy. Po absolvovaní povinného vyšetrenia školskej zrelosti mu bolo odporučené zaradenie do nultého ročníka. Neskôr po diagnostikovaní ľahkej mentálnej retardácie bol zaradený do špeciálnej triedy, v ktorej pokračoval vo vzdelávaní.



"V roku 2014 podal na slovenský súd antidiskriminačnú žalobu, ktorá bola zamietnutá. Sťažoval sa, že testy, ktoré absolvoval, boli kultúrne, sociálne a jazykovo predpojaté, a že z dôvodu jeho rómskeho pôvodu bol diskriminovaný," vysvetlilo MS. Sťažovateľ podľa rezortu tvrdil, že v Plaveckom Štvrtku bolo nezvyčajne vysoké množstvo rómskych detí zaradených do špeciálnych tried, čím mali nižší štandard vzdelávania.



Okrem toho, že ESĽP rozhodol o porušení práva na vzdelanie u sťažovateľa, zdôraznil aj to, že na Slovensku existuje nadpriemerný počet rómskych detí v špeciálnych triedach, čo môže viesť k nerovnosti v prístupe k vzdelaniu. "ESĽP konštatoval, že pri rozhodovaní o umiestnení sťažovateľa do špeciálnej triedy neboli dostatočne zohľadnené špecifické potreby detí znevýhodnených skupín, ako je rómske etnikum," ozrejmilo MS.



Sťažovateľ požiadal o odškodnenie vo výške 12.000 eur za nemajetkovú ujmu a 9960 eur za náklady konania. ESĽP mu priznal 3000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, zvyšok nárokov zamietol.